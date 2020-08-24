В США одобрили лечение коронавируса плазмой крови переболевших

Американские власти объявили о том, что теперь в больницах будет введена новая терапия — лечение коронавируса плазмой крови переболевших людей.

Новая коронавирусная инфекция унесла жизни более 176 000 человек в США, поэтому мы вынуждены срочно принимать меры. С сегодняшнего дня мы разрешили врачам использовать плазму крови выздоровевших пациентов для лечения больных коронавирусом, — говорят эксперты из Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами.

Считается, что плазма содержит мощные антитела, которые могут помочь быстрее бороться с болезнью и защитить людей от серьезных травм. Хотя это лечение уже применялось к пациентам в Соединенных Штатах и других странах, степень эффективности этого метода все еще обсуждается экспертами, и некоторые предупреждают, что оно может иметь побочные эффекты.

Пока что такая терапия не прошла клинические испытания и все еще остается экспериментальным способом лечения.

Плазма содержит антитела — помощников, которые позволят организму сражаться с вирусом еще интенсивнее. Но нужно понимать, что это не вакцина и никогда ее не заменит. У них разные задачи: вакцина используется заранее, а антитело применяется уже после заражения. Желательно, чтобы препарат с антителами был принят сразу после заражения, чтобы максимально снизить риски осложнений и ускорить выздоровление, — сообщил «Ридусу» руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.

По мнению некоторых специалистов, плазма, вероятно, будет работать намного лучше сразу после того, как человек подвергся воздействию вируса, когда организм пытается нейтрализовать инфекцию. Но проблема в том, что запасы плазмы ограничены, а это означает, что будет трудно получить достаточно материала для лечения всех на ранних стадиях болезни.

На днях Трамп сказал журналистам, что терапия показывает «невероятную скорость успеха и спасет огромное количество жизней».

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже разрешило переливание плазмы выздоравливающим пациентам с коронавирусом при определенных условиях. Прежде всего терапия будет использоваться только для тяжелобольных пациентов, а также для проведения клинических испытаний.



Газета Washington Post сообщила, что более 70 000 пациентов с коронавирусом в США уже получили такое переливание крови.