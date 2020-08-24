Окулист назвал три мифа о зрении, в которые до сих пор верят

Считается, что каждый пятый человек планеты имеет плохое зрение, поэтому, наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался, почему мы начинаем хуже видеть. Часть причин вполне объяснима, но также есть вещи, которые никак не влияют на качество нашего зрения.

«Ридус» пообщался с офтальмохирургом, доктором медицинских наук, профессором, основателем детских глазных клиник «Ясный взор» Игорем Азнауряном, который рассказал о трех заблуждениях о зрении, в которые до сих пор многие верят.

Миф 1: если надеть чужие очки, можно испортить зрение

Если просто надеть и сразу снять — не страшно. Если попробовать поносить несколько минут, то почувствуете лишь дискомфорт и головную боль. А вот если вздумаете носить продолжительное время — зрение может испортиться. В чужих очках наш глаз пытается подстроиться под неподходящие ему линзы, тем самым испытывая избыточное напряжение, — рассказал «Ридусу» врач.

Если постоянно носить очки с неподходящими линзами, то здесь уже просто дискомфортом не отделаетесь: тут возможны и прогрессирование близорукости, и усугубление косоглазия. А еще из-за постоянного перенапряжения глаз возможно снижение местного иммунитета и, как следствие, развитие конъюнктивитов, блефаритов и синдрома сухого глаза.

Но от того, что вы единожды надели очки другого человека, зрение не испортится, уверен окулист.

Миф 2: гимнастика для глаз помогает улучшить зрение

Еще один популярный миф, в который многие искренне верят. В интернете можно найти множество гимнастик для глаз, которые советуют делать ежедневно не менее пяти минут. Но научных доказательств того, что какие-то движения глаз способствуют улучшению зрения, просто нет.

Для тонуса глазных мышц вполне достаточно просто жить и смотреть на мир вокруг себя. Если вы делаете гимнастику, чувствуя, что ваши глаза устали, то упражнения точно не помогут, а иногда даже усугубят ситуацию.



Если глаза сильно напряглись, например, после работы за компьютером, то достаточно просто пару минут полежать с закрытыми глазами.

Миф 3: мало ел морковки и черники, поэтому зрение упало

Это заблуждение, набившее офтальмологам оскомину. Организм обладает огромными компенсаторными возможностями, так что даже при выраженном авитаминозе человек не чувствует снижения зрения. Так же как и избыток морковки или черники не приведут к повышению зрения — забудьте про этот миф, навязанный недобросовестными производителями витаминов на основе черники, якобы полезными для глаз, — пояснил «Ридусу» Азнаурян.

Черника может быть полезна в целом для организма, но на зрение она никак не влияет. Равно как и морковь. Но зато последняя может окрасить волосы и кожу в позитивный оранжевый цвет, шутит врач.