«Живая цепь» помогла спасти утопающего на побережье Англии

Жарким августовским днем на пляже у знаменитой Арки Дердл на Юрском побережье Великобритании едва не произошла трагедия. Один из безрассудных пловцов, решивших искупаться во время шторма, был подхвачен отливом и обессилел в борьбе с волнами. Чтобы спасти молодого человека, отдыхающие выстроились в «живую цепь». Драматичная спасательная операция попала на камеру мобильного устройства одного из очевидцев.

Инцидент произошел 20 августа. Поначалу посетители пляжа не были уверены, зовет ли на помощь человек, плавающий среди мощных волн. Но когда стало очевидно, что у него возникли проблемы, люди бросились спасать бедолагу.

По словам одной из участниц спасения, размер и сила волн внушали страх. Пловцу кричали, указывая, в каком месте лучше выбраться на берег, и это слегка помогло. Однако самостоятельно справиться со стихией он все-таки не мог, а вытащить его в одиночку было не под силу даже самым крепким и ловким. Прибой сбивал с ног и вышвыривал обратно спасательные круги.

Тогда люди взялись за руки, чтобы образовать цепь, ведущую в воду. Сообща им удалось вытащить утопающего на берег.

Местные спасатели напомнили, что во время сильного волнения при отливе настоятельно не рекомендуется купаться и заниматься серфингом. Особенно на открытых пляжах, таких как Дердл-Дор.