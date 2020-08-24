«Убавьте свои амбиции»: учитель о том, как подружить ребенка с математикой

Математика — один из самых непростых предметов, с которым возникают сложности у многих школьников. Родители нанимают репетиторов, заставляют ребенка ходить на олимпиады и учить таблицу умножения на летних каникулах.

«Ридус» пообщался с Юлией Глаголевой, зав. кафедрой начального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, автором пособий по математике серий «Проверь себя» и «Внеурочная деятельность» издательства «Просвещение», которая рассказала, как подружить ребенка с математикой. И надо ли это вообще.

— Юлия Игоревна, можно ли утверждать, что математика — предмет повышенной сложности, а для ее освоения уже в начальной школе нужны особые способности? И некоторым ученикам просто не дано понять этот сложный предмет?

— Это некорректное утверждение. Безусловно, есть дети, более способные к математике, талантливые и даже одаренные, а есть те, кому математика дается непросто. Но так можно сказать про любой учебный предмет и вид деятельности: язык, литературу, искусство, конструирование. Освоить математику на базовом уровне могут все без исключения младшие школьники, которые учатся по общеобразовательным программам.



— Почему же у детей возникают трудности? В начальных классах немало тех, кто испытывает сложности с вычислениями даже на базовом уровне, и их сразу же причисляют к гуманитариям.



— Зачастую истоки подобных проблем нужно искать в предшкольной подготовке. Некоторые считают необходимым заложить в ребенка некую базу математических знаний, заставляя механически запоминать таблицы сложения и умножения.

Но математика — это умение анализировать, сопоставлять, обобщать, рассуждать, доказывать. Ребенок может плохо переводить одни единицы измерения в другие из-за того, что в свое время не пробовал измерять длину разными произвольными мерками. Может плохо решать задачи на умножение из-за того, что не составлял таблицу умножения сам.

Чтобы преуспеть в математике, важно находить свой способ решения задач. Нужно понять задание, при необходимости — смоделировать, спланировать решение, визуализировать понятия «число», «отношения», «величина». Возможно, нужно эту задачу нарисовать, начертить или выделить ключевые слова, то есть помочь найти «свой способ».

— А как понять эти проблемы, которые мешают ребенку справляться с заданиями по математике? Можно ли это сделать родителям, не прибегая к помощи учителя?

— Можно. Существует много заданий, которые помогают определить конкретные дефициты — понимание текста, моделирование, выбор действия. Например, требуется соединить задачу и ее решение, и так далее. Подобные задания содержатся и в пособиях для самопроверки серии «Проверь себя». Экспресс-диагностика достижений младших школьников важна и для учителей, и для самих учеников, и для их родителей.

— А как подружить ребенка с математикой? Нужно ли заниматься вместе с ним, если у ребенка нет желания решать примеры? Или все-таки добиться понимания математики нельзя без любви к этой науке?



— На мой взгляд, родителям не стоит перекладывать на ребенка свои амбиции и ожидания — например, требовать, чтобы он занимался математикой дополнительно как можно больше, потому что это модно или нужно для поступления в вуз.

Не нужно выполнять домашнее задание вместо ребенка или тратить много времени на попытку объяснить его. У ребенка должно быть право на ошибки — их увидит учитель и поймет, как работать с ним в дальнейшем. Задача родителей — сопровождать и поддерживать детей в обучении, в стремлении к их успехам, помогать в преодолении трудностей, создавать оптимальные условия для домашней работы и отдыха, взаимодействовать с учителями, если ребенок не справляется с программой или же, напротив, хочет и может осваивать более сложный материал.

Важно понять, что ребенок — это человек со своими интересами и способностями.