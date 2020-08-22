«Это глубоко недоношенная вакцина»: Комаровский высказался о «Спутнике V»

Известный педиатр Евгений Комаровский высказался о новой зарегистрированной вакцине «Спутник V». По мнению доктора, выпускать в массы вакцину еще очень рано.

При одобрении вакцины за такой короткий срок будут нарушены все стандарты современной медицины. Нельзя говорить о том, что вакцина прошла все стандартные клинические испытания. Все еще только в впереди. Но сейчас мы имеем глубоко недоношенную вакцину, — заявил доктор Комаровский.

Напомним, что 1 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V». Сейчас препарат проходит третью фазу испытаний, но уже на прошлой неделе параллельно с испытаниями в России началось ее производство.

Среднее время разработки вакцин с нуля составляет 10 лет. На сегодняшний день мировой рекорд по скорости производства вакцины — это 4 года. За этот срок была создана и одобрена вакцина от паротита. Также можно отметить вакцину от Эболы, разработки которой начались в 2014 году, но ее одобрили только в декабре 2019 года.

Но с момента начала создания вакцины от коронавируса прошло меньше 8 месяцев. По мнению Комаровского, если выпустить такую сырую вакцину, есть огромный риск дискредитации всей вакцинаторской кампании.

Очень важно, чтобы эта вакцина, когда она будет кому-то предлагаться, она предлагалась исключительно на добровольной основе. Мы не утверждаем, что вакцина плохая, но на сегодняшний день это кот в мешке. Есть большой шанс, что вакцина окажется качественной, но сегодняшний день должны еще проводиться полноценные клинические испытания. Если непроверенную вакцину будут кому-то навязывать, это будет криминал, — заключил доктор.