Палеонтологи нашли ихтиозавра, насмерть подавившегося гигантской рептилией

Команда палеонтологов из Калифорнийского университета в Дэвисе опубликовала исследование, в котором говорится, что древние ихтиозавры питались крупными животными, едва помещавшимися в их желудке.

Так, во время изучения пятиметровой морской рептилии ученые обнаружили в ее желудке другую, не менее крупную четырехметровую рептилию — талаттозавра. Она и стала причиной смерти ихтиозавра, который свернул себе шею во время поедания столь крупного животного.

Напомним, что ихтиозавры — древние животные, похожие на современных дельфинов — жили примерно от 90 до 250 миллионов лет назад. Форма их зубов позволяет предположить, что ихтиозавры могли позволить себе питаться крупной добычей.

В 2010 году группа ученых обнаружила в карьере на юго-западе Китая крупного ископаемого ихтиозавра, который принадлежит к роду Guizhouichthyosaurus. Почти два года ушло на то, чтобы извлечь окаменелость и подготовить ее к исследованием. Но тут ученых ждал сюрприз.

Когда мы очистили окаменелость, оказалось, что из живота ихтиозавра что-то выступает наружу. Нам потребовалось еще несколько лет, чтобы достать нечто и идентифицировать его. Оказалось, что это талаттозавр — морская рептилия, которая размером почти с ихтиозавра, но немного худее его. Это самая крупная добыча, которую когда-либо находили в желудках ископаемых, — говорят исследователи.

На момент открытия этот талаттозавр был неизвестным видом. Но с момента находки в том же месте была найдена еще одна особь и вид под названием Xinpusaurus xingyiensis.

Также ученые восстановили возможную причину смерти ихтиозавра. Предположительно, он откусил голову и хвост талаттозавру и попытался проглотить остальное тело целиком. Но в какой-то момент ихтиозавр сильно запрокинул голову и повредил шею. Эта травма усугублялась по мере того, как животное пережевывало добычу.

В итоге ихтиозавр доломал собственную шею до такой степени, что она не смогла удерживать череп, и животное вскоре погибло. Ученые считают, что он погиб именно так, потому что тело талаттозавра не имеет никаких признаков расщепления пищеварительными соками, а его откушенный хвост был найден всего в 23 метрах от него в том же каменном слое.

Это говорит о том, что ихтиозавр умер почти сразу после того, как проглотил свою добычу.