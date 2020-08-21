России пообещали аномальное тепло до середины следующей недели

Устойчивое тепло с необычно высокими для конца августа температурами ожидается в большей части северных регионов России. Его обеспечит антициклон и воздушные массы, которые выносятся с юга, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Калининградской области и некоторых областях северной части Европейской России температура будет превышать норму на 4−5 градусов. Сейчас в Калининграде стоит такая же погода, как на побережье Черного моря. Вот только вода Балтийского моря несколько холоднее.

«Температура воды — 21−22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды», — цитирует РИА Новости слова Вильфанда.

В Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и в Санкт-Петербурге будет на 4−6 градусов выше нормы.

«А совсем недавно там были заморозки, сейчас ситуация резко меняется и устанавливается теплая погода. В Мурманске будет 17−18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге — 23−25 градусов», — сказал синоптик.

Очень высокие температуры отмечены даже в ряде полярных регионов страны. Устойчивый процесс выноса тепла с юга фиксируется в центральных районах Красноярского края, в Ямало-Ненецком округе, на Таймыре, в Эвенкии.

«И на Ямале, и на Таймыре температура очень высокая. Сейчас там до 17 градусов, а обычно там уже снег может выпадать в это время, поэтому это очень высокие температуры. А до этого были экстремально высокие температуры на архипелаге Северная Земля. Там по-прежнему очень тепло. Все это связано с выносом теплого воздуха и антициклональной погодой», — пояснил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра аномально высокие температуры продержатся на севере страны еще, как минимум, пять дней.

Однако настоящее лето в Россию уже не вернется. Об этом Гидрометцентр заявил еще в начале недели.