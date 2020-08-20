В Великобритании нашли отрывок редкой религиозной рукописи XV века

Команда археологов, работающая на раскопках в Великобритании, обнаружила часть редкой религиозной рукописи XV века, а также другие артефакты, относящиеся к периоду правления Тюдоров.

Среди находок фрагменты книг конца XVI века, качественные и очень дорогие ткани времен Елизаветы I, пачки сигарет более поздних времен и пустая коробка шоколадных конфет, которая, вероятно, была спрятана после того, как сладости съели, — пишут археологи.

Все эти предметы были найдены в Оксбург-холле, поместье в Норфолке. Напомним, что период Тюдоров начался в 1485 году с правления короля Генриха VII, первого из тюдоровских монархов, и закончился со смертью Елизаветы I в 1603 году.



По мнению экспертов, рукопись XV века использовалась в религиозных обрядах. Текст достаточно четкий и хорошо сохранился, поэтому ученые могли рассмотреть латинские надписи, которые являются частью Вульгаты — латинского перевода Священного Писания.

Поместье Генри Бедингфилда.

Историки пояснили, что отрывок небольшого размера — всего 8 х 13 см, что наводит на мысль, что когда-то он был частью священной религиозной книги или молитвенника, которые обычно делают небольшими.



Использование синего и золотого цвета для написания инициалов показывает, что это была довольно дорогая книга в то время. Возможно, это мог быть остаток рукописи, и мы не можем сказать, принадлежала ли она сэру Эдмунду Бедингфилду, владельцу Оксбург-Холла, — говорят археологи.

Напомним, что католическая семья Бедингфилдов подвергалась церковным гонениям, но все равно они остались верны своей вере.