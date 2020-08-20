Врач назвал болезнь, которая может возникнуть при длительном ношении маски

Маски для лица, хотя и помогают снизить риск передачи коронавируса, несут ряд негативных последствий, считают медики. Помимо раздражения кожи и появления сыпи, маски для лица могут наносить вред нашим глазам.

Ученые из Центра глазных исследований и образования (CORE) при Университете Ватерлоо считают, что длительное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза (ССГ).



Это заболевание проявляется в виде жжения, ощущения песка в глазах, обильного слезотечения или, наоборот, повышенной сухости глаз. Из-за этого многие покупают капли, которые обещают снять красноту и вернуть блеск глаз. Однако так делать не стоит, пояснил «Ридусу» Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель детских глазных клиник «Ясный взор».



После таких капель блеск придет к вам ненадолго — лечебного эффекта у таких капель нет, а вот привыкание — есть. Снятие покраснения достигается за счет сужения сосудов, из-за чего ухудшается снабжение глаз кровью, кислородом и необходимыми веществами. Если «подсесть» на такие капли, то очень скоро синдром сухого глаза станет хроническим, может произойти помутнение роговицы, а также ухудшиться зрение, — рассказал «Ридусу» офтальмолог.

Существует множество причин появления синдрома сухого глаза, включая проблемы, связанные с общим иммунитетом, возрастом, а также приемом лекарств. Чрезмерное использование цифровых устройств, сухость воздуха в помещении и загрязнение окружающей среды — все это приводит к появлению симптомов.



И совсем недавно у ССГ появилась новая причина — маски и респираторы для лица. При длительном ношении маски выдыхаемый воздух постоянно циркулирует вверх-вниз, но если маска прилегает неплотно, то большая часть воздуха будет выходить сверху.

Это увеличивает поток воздуха у глаз, ускоряя испарение слезной пленки, которая увлажняет глаза. Особенно быстро глаза будут пересыхать, если вы находитесь в маске в помещении с сухим воздухом или кондиционером