Билл Гейтс указал на опасность, о которой все забыли на фоне пандемии

Филантроп и миллиардер Билл Гейтс выступил с очередным заявлением, что уничтожение предотвратимых болезней, таких как малярия, поможет врачам и пациентам лучше справляться с новыми вирусами, такими как SARS-CoV-2.

Избавление мира от предотвратимых и поддающихся лечению болезней, таких как малярия, спасет миллионы жизней. Мы все почему-то забыли, что в мире есть другие опасные и прогрессирующие заболевания помимо коронавируса, — заявил Гейтс.

Самые последние комментарии Гейтса совпадают с мнением чиновников здравоохранения, которые недавно призвали американцев делать прививку гриппа, чтобы снизить риск перегрузки больниц этой осенью.

Также не стоит забывать и о других болезнях, которые ежедневно угрожают жизни тысяч людей.

Многие действительно забыли о том, что корь, грипп, малярия и другие болезни от нас никуда не ушли. Если бы паника вокруг коронавируса не была раздута, не было бы такого перекоса внимания. Ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством вирусов, и это нормально. Как мы уже увидели, коронавирус оказался не таким опасным, как предполагалось, и вакцина, безусловно, нужна, но не нужно торопиться, так как вирус не опаснее того же гриппа, — рассказал «Ридусу» эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров.

Что касается малярии — опасного для жизни заболевания, вызываемого паразитами и передаваемого людям в результате укусов инфицированных самок комаров вида Anopheles, то от него до сих пор нет качественной и эффективной вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году малярией заболели 228 миллионов человек, или 3% населения Земли. Из них 405 тысяч умерли, большинство — маленькие дети.



На самом деле комары, которых Гейтс окрестил самыми смертоносными животными в мире, продолжают заражать миллионы людей малярией, что приводит к смерти ребенка каждые две минуты.

Нет выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии и других болезней. Вместо этого мир должен позволить странам делать и то, и другое, — считает Гейтс.

Во время вспышки Эболы в 2014 году такие болезни, как малярия, туберкулез и ВИЧ, вышли из-под контроля, в результате чего умерших от этих болезней было намного больше, чем в предыдущие годы. Миллиардер считает, что этом году то же самое может произойти и на фоне пандемии.