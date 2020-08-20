Эксперты оценили первый месяц работы Дегтярева в Хабаровском крае

Прошел месяц со дня назначения Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. До этого он занимал пост председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы.

Назначение Дегтярева состоялось на фоне ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.

По мнению политолога Сергея Гребенюка, за месяц работы Дегтярев проявил себя как «эффективный лоббист интересов Хабаровского края».

«Если мы говорим о привлечении федеральных денег, то в этом плане Дегтярев действительно отметился, выступив в целом более эффективно, чем многие дальневосточные губернаторы-старожилы», — пояснил Гребенюк в интервью изданию «Транссибинфо».



Финансовая помощь со стороны федерального центра также указывает на то, что Дегтярев вполне может стать одним из основных кандидатов на выборах губернатора Хабаровского края, считает Гребенюк.

Мы видим, что федеральный центр действительно готов вкладываться в его победу как серьезным финансовым ресурсом, так и путем помощи в решении тех проблем региона, которые не могли сдвинуться в места долгие годы, — говорит эксперт.

Политолог Андрей Кудисов, в свою очередь, отметил кадровые решения, принятые Михаилом Дегтяревым на новом посту. В частности, Кудисов заявил, что врио губернатора «без лишнего шума начал наводить порядок в управленческом аппарате».

«Хочу подчеркнуть, что уволенного Дегтяревым министра транспорта задержали по подозрению в коррупции. Это к вопросу о том, какое наследство Дегтярев получил от предыдущего главы региона. Очевидно, что то положение дел, которое на сегодняшний день он увидел в Хабаровском крае, нового врио не устраивает, и он намерен его кардинально менять», — сказал Кудисов.



При этом Дегтяреву пока не удалось купировать протесты, которые проходят на территории края в поддержку экс-губернатора Фургала, однако на то есть объективные причины, уверен эксперт.

В ситуации, когда принято решение не применять меры силового воздействия, процесс нахождения общего языка с митингующими, потребует времени. Полагаю, что Михаил Дегтярев ищет подходы, которые позволят решить проблему, — предположил Андрей Кудисов.

Ранее президент досрочно отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.