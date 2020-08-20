Вирусолог рассказал, защищают ли маски в самолете
- 20 августа 2020, 12:51
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Шансы подхватить коронавирус в самолете относительно невелики, хотя все еще возможны, согласно новому отчету немецких исследователей. Ученые уверены, что даже при нахождении больного человека в салоне самолета риск заразиться для других пассажиров минимален. Но должны быть соблюдены некоторые условия.
С такой позицией согласен и вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев, который рассказал «Ридусу», нужны ли маски во время полета.
Риск заразиться коронавирусом в самолете минимальный. Все-таки мы говорим о современных самолетах, где очень хорошая вентиляция, рассчитанная на большое количество людей и длительность полета. Сейчас бортпроводники уже не настаивают, чтобы пассажиры все время находились в масках. Во-первых, тяжело находиться несколько часов в маске или респираторе, особенно во время полета, где и так большая нагрузка на сердце и сосуды; а во-вторых, маска вас защитит всего на 5—10%. Даже ВОЗ не так давно обратила внимание на то, что маска не гарантия того, что вы не заразитесь, поэтому надобность маски в самолете под большим вопросом, — пояснил «Ридусу» Зверев.
Небольшую эффективность маски в самолете подтверждают и немецкие исследователи, которые проанализировали состояние здоровья 102 пассажиров, летевших самолетом Boeing 737 из Тель-Авива во Франкфурт 9 марта.
Этот рейс был последним, на котором не соблюдались эпидемиологические рекомендации. Все следующие полеты проходили исключительно с обязательным ношением маски для экипажа и пассажиров, а также появились ограничения по скоплению людей в проходах.
За несколько дней до вылета семь из двадцати четырех членов туристической группы, находившейся в самолете, общались с менеджером отеля, который чуть позже дал положительный результат на COVID-19. После полета всю туристическую группу протестировали на коронавирус.
Семь из них были заражены коронавирусом: у четырех были явные симптомы болезни, у двоих только появились первые признаки COVID, а еще один был бессимптомным носителем.
Уже потом ученые проанализировали состояние всех пассажиров авиасудна Boeing 737 и выяснили, что только два человека, сидевшие рядом с больными туристами, были заражены.
Авторы исследования считают: полеты на самолете, особенно если они имеют большую продолжительность, потенциально могут увеличивать риск заражения, но только при условии, что человек непосредственно контактирует с больным. С выводом немецких ученых согласен и наш собеседник, вирусолог Зверев.
Самолет сделан так, что близкого контакта между пассажирами нет. Если вы не разговариваете со своим соседом, не жмете ему руки или не стоите в проходе, прижавшись к кому-то, то риск заразиться минимален. Вирус передается респираторным путем, поэтому нужно соблюдать стандартные правила даже в самолете: меньше общения, больше гигиены рук, — прокомментировал «Ридусу» вирусолог Виталий Зверев.
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