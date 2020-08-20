«Шумные» мотоциклы могут обложить крупными штрафами

В России могут усилить ответственность мотоциклистов за превышение норм шума. Тем, кто не бережет барабанные перепонки и нервы сограждан, придется платить крупные штрафы. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Государственной Думе.

По словам автора инициативы — зампреда комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаила Старшинова, предстоит внести изменения в нормы Кодекса об административных правонарушениях, которые регулирует статья 8.23. Сейчас за превышение транспортным средством допустимого уровня шума можно получить предупреждение или заплатить штраф в 500 рублей.

«Нынешние меры сдерживания являются неэффективными… Есть норма шумности, которая не соблюдается просто никоим образом. Есть и техрегламент, и ГОСТы, и уровень шума, который создает транспортное средство, в частности мотоцикл, должен этим нормам соответствовать. К сожалению, честно говоря, многим на эту норму наплевать, и они не соблюдают — этот звук доставляет им какое-то необъяснимое наслаждение», — цитирует РИА Новости слова Старшинова.

При этом «шумные» мотоциклисты создают чудовищный дискомфорт в городе. Если лишь один из них проедет ранним утром по улице, то проснется тысяча жильцов окрестных домов. Разве это нормально? По словам депутата, в некоторых районах вопрос стоит очень остро, и от жителей постоянно идет поток жалоб.

«Купил гражданин себе Harley-Davidson за 30 тысяч долларов — он может себе позволить заплатить 300 рублей штрафа, он их и не чувствует. Вот зато мотоцикл у него такой звук издает, на него все люди обернулись. Он таким образом свое самолюбие потешил. Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а пять тысяч. То есть штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует», — считает Старшинов.

Суммы штрафов еще предстоит обсудить с экспертами. При разработке документа учитываются обращения граждан, российская и международная практики. Авторы проекта закона, заверил депутат, не являются «сторонниками закручивания гаек» и не ставят целью пополнить казну за счет сборов с граждан.

«Это, если угодно, профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали — это самое главное. Поэтому цифра будет адекватная для того, чтобы поставленная задача была выполнена», — пояснил Старшинов.