Facebook «ударил» по группам QAnon

Администрация Facebook заявила об удалении около 800 групп конспирологического течения QAnon за пропаганду насилия, демонстрацию намерений использовать оружие или привлечение последователей примерами агрессивного поведения. Крупнейшая в мире социальная сеть также наложила ограничения еще на 1950 групп этого движения, которые смогла обнаружить, и больше не будет рекомендовать их пользователям, а также снизит вероятность их выдачи в поиске.

По данным администрации соцсети, сотни тысяч пользователей принадлежат к одной или нескольким группам QAnon. Однако Facebook отказался назвать более точные цифры, пишет Reuters.

Facebook также удалила 980 групп, которые, по мнению администрации, призывали к беспорядкам. Большинство из них относятся к течениям правого толка, однако довольно значительная часть идентифицирована, как «левые антифашисты».

Долгожданные блокировки происходят на фоне постоянной критики соцсети, поскольку активность QAnon в Facebook в этом году резко возросла. Twitter уже удалил тысячи учетных записей этого движения.

QAnon впервые проявило себя в октябре 2017 года как продолжение скандальной теории заговора «Пиццагейт» — «разоблачение тайной сети педофилов», организованной видными демократами и управлявшейся из подвала ресторана в Вашингтоне. Автор публикаций, использовавший псевдоним Q, утверждал, что является высокопоставленным чиновником в администрации президента Дональда Трампа.

Q и его наиболее активные сторонники боготворят действующего главу государства и утверждают, что «демократическая» и «голливудская» элиты поклоняются дьяволу, едят детей и в ряде случаев уже казнены по приговорам секретных военных трибуналов, а в жизни их заменили актерами-двойниками.

Активный сторонник QAnon на прошлой неделе выиграл праймериз в республиканском конгрессе в Джорджии, получив похвалу от Трампа, который отказался дезавуировать движение, утверждает Reuters.

На вопрос о QAnon и вере в то, что движение спасает мир от сатанинских каннибалов, Трамп заявил: «Разве это плохо? … Мы спасаем мир от радикальной левой философии».

ФБР идентифицирует QAnon как потенциальный источник домашнего насилия. Некоторым его сторонникам уже предъявлены обвинения в убийстве и похищении людей. Facebook давно считает некоторые организации опасными по своей природе и запрещает их. Однако критики призывают соцсеть внести в «черные списки» и QAnon.

«Удаление групп и страниц, ограничение и запрет хэштегов — недостаточный шаг», — убеждена бывший аналитик ЦРУ Синди Отис.

Представитель Facebook признала, что последователи QAnon будут создавать новые группы с новыми кодовыми словами, и что попытка сдержать их выльется в «постоянную битву».