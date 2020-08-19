Саммит ЕС по Белоруссии не дал ничего нового

Экстренный саммит Евросоюза, посвященный Белоруссии, никак не изменил позицию ЕС по отношению к происходящему в этой стране после президентских выборов. Итоговое заявление, над которым в течение примерно трех часов работали в формате видеоконференции, в целом содержит формулировки недельной давности. Страны-члены Европейского союза не признают официальные итоги голосования, требуют остановить «полицейское насилие», призывают освободить всех задержанных и провести «прозрачное расследование злоупотреблений». Также выражается поддержка стремления граждан к самостоятельному выбору собственного будущего. «Значительному числу» руководителей белорусского правительства «в скором времени» обещаны санкции.

В прошлый раз подобные заявления были сделаны по итогам видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза 14 августа. Также ЕС намерен поддержать международные усилия по организации внутриполитического диалога в Белоруссии. Одним из возможных посредников названа ОБСЕ.

Накануне после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «будущее Белоруссии должно определяться народом» и решаться в Белоруссии, «а не в Брюсселе или Москве». Он назвал происходящее «национальный кризисом».

При этом в заявлении по итогам прошедшей видеоконференции ЕС нет упоминания «защиты суверенитета Белоруссии», о чем неизменно говорилось ранее во всех декларациях. Участники саммита также не призвали к проведению новых выборов. Нет и ответа на вопрос: считают ли в Брюсселе законным президентом Александра Лукашенко. Не упоминается решение объявить его «утратившим легитимность». Не прозвучало и конкретики и по поводу персональных санкций.

Кроме того, любопытно, что в резолюции по итогам саммита никак не упоминается видеообращение Светланы Тихановской к Евросоюзу, сделанное на английском в сопровождении субтитров. Оппозиционный лидер призвала ЕС поддержать альтернативные структуры, создаваемые в Белоруссии для «мирной передачи власти». Брюссель не отреагировал никак.

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о перераспределении средств в рамках существующих программ европейской помощи Белоруссии. Теперь деньги пойдут не власти, а «обществу». Причем дополнительно будет выделено 53 миллиона евро, большая часть которых — на борьбу с пандемией коронавируса.