Суд одобрил закрытие единственной русской школы в эстонском городе

Таллинский административный суд отказался удовлетворить жалобу родителей и оставил в силе решение городского собрания эстонского города Кейла о ликвидации единственной русской школы. Судья проигнорировал ссылки на нарушение международных правовых норм, Конституции и законов Эстонии, и не принял к сведению, что решение городских властей не обосновано экономически, а опирается лишь на желание чиновников ликвидировать русскую общину, заявили правозащитники из организации «Русская школа Эстонии».

В сообщении отмечается, что русских детей также не приняли в первый класс эстонской школы, поскольку они плохо знают эстонский язык. По сути, они вовсе лишены права на образование.

В русской школе Кейлы учились 179 детей. Правозащитники отметили, что в Эстонии продолжают работать учебные заведения с гораздо меньшим количеством учащихся. Существует 31 школа, в которую ходит менее 20 детей. Но все они — эстонские. В целом, среднее количество учеников в школах страны — 147.

«Характерным моментом для этого судебного процесса было то, что судья до принятия решения заручился поддержкой Министерства образования и науки Эстонии. Министерство полностью поддержало ликвидацию русской школы. Городом правит коалиция реформистов и социал-демократов. Минобраз возглавляет член Центристской партии Майлис Репс. Однако, при вопросе ликвидации русского образования в Эстонии, правительственная и оппозиционные партии пришли к полному консенсусу, даже, несмотря на то, что Центристская партия пришла к власти исключительно за счет голосов русских избирателей», — отметили правозащитники.

Председатель попечительского совета основной школы Кейлы Оксана Пост заявила, что городские власти и эстонский суд «прошлись катком по русским детям, лишний раз показав свое отношение к русскому населению страны».

Юрист-правозащитник Мстислав Русаков, представляющий интересы Оксаны Пост в суде, назвал решение «явно политическим».

«В нашей стране, опираясь на парадигму „Эстония — для эстонцев!“ целенаправленно и последовательно строится национальное государство, в котором, вопреки Конституции и ратифицированным международным конвенциям, игнорируются интересы и права национальных меньшинств. Ситуация с каждым годом становится все хуже. Если раньше эстонские суды принимали решения о том, что права нарушены не были, то сейчас уже встали на позицию, что у национальных меньшинств в Эстонии вовсе нет никаких прав. Соответственно нельзя нарушить то, чего a priori нет» — заявил правозащитник.