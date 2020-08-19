Координационный совет потребовал проведения новых выборов в Белоруссии

Белорусская оппозиция потребовала признать недействительными выборы президента страны, прошедшие 9 августа, и провести новые. Голосование должно соответствовать международным стандартам, сказано в резолюции, одобренной 19 августа на заседании президиума координационного совета.

«Координационный совет считает, что для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства необходимо выполнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества», — сказано в тексте документа.

Кроме того, в числе прочего совет потребовал изменить состав всех избирательных комиссий.

«Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию», — указано в документе.

Координационный совет назвал единственным способом преодоления политического кризиса в стране «немедленное начало переговоров и выработку механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов».

«Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — подчеркивается в резолюции.

По мнению авторов документа, до назначения новых выборов и «выполнения иных требований» белорусскому народу следует продолжить «реализовывать свои гражданские права, гарантированные Конституцией, с целью восстановления законности и справедливости».

В резолюции перечисляются права, о которых идет речь: право на труд и на забастовку, запрет принудительного труда, на мирные акции, на судебную защиту, на свободное выражение мнений и убеждений, на получение полной и достоверной информации, а также право распоряжаться своей собственностью.

«Координационный совет поддерживает созданные гражданские инициативы, которые обеспечат сохранение работы и оказание помощи каждому, кто защищает свои права мирными способами», — сказано в резолюции.

Создание «координационного совета по трансферту власти» началось сразу по окончании президентских выборов, итоги которых оппозиция признавать отказалась. В составе органа — 70 человек, каждый из них должен «физически находиться на территории Республики Беларусь». В числе членов совета оказалась одиозный лауреат Нобелевской премии по литературе и ярый русофоб Светлана Алексиевич.

Один из членов совета, Максим Знак, заявил, что координационный совет не имеет политической программы и целей, а также не видит своей задачей захват государственной власти неконституционным путем.

По словам Александра Лукашенко, создание координационного совета оппозиции и есть попытка захвата власти в Белоруссии. Однако в его распоряжении достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».