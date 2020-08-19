Ученые выяснили, почему при коронавирусе затрудняется дыхание

Ученые из Медицинской школой Икана провели исследование, которое показало, что коронавирус вызывает значительное расширение кровеносных сосудов легких. По мнению специалистов именно это приводит к дыхательной недостаточности к пациентов с COVID-19.

Очень часто у пациентов с коронавирусом мы наблюдаем классический острый респираторный дистресс-синдром (ОРЗ). Он затрудняет дыхание пациента, вызывает боли в груди и одышку, — пишут ученые.

При классическом ОРЗ воспаление легких приводит к образованию негерметичных легочных кровеносныхсосудов, которые заполняют легкие жидкостью. Многие пациенты с пневмонией COVID-19 страдают от тяжелой гипоксемии — недостатка воздуха.

Чтобы выяснить, почему это происходит, ученые оценивали кровоток в мозге у пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции. Для этого ученые использовали роботизированную транскраниальную допплерографию (ТКД) — ультразвуковой метод диагностики.

Преимуществом этой системы является использование автоматизированного мониторинга, который позволяет одновременно оценивать мозговой кровоток. Во время этого исследования пациенту вводился физиологический раствор с крошечными микропузырьками, чтобы понять, пройдут ли они через кровеносные сосуды в мозге.

При здоровом состоянии эти микропузырьки быстро перемещались по сосудам и фильтровались в легочных капиллярах. Если микропузырьки были обнаружены в кровеносных сосудах головного мозга, это означало, что капилляры в легких ненормально расширены, позволяя микропузырькам проходить через них.

Для подтверждения этих данных в исследовании приняли участие 18 пациентов с тяжелой пневмонией COVID-19, которые находились на аппарате ИВЛ. У пятнадцати из 18 (83%) пациентов были обнаружены микропузырьки, свидетельствующие о наличии аномально расширенных легочных кровеносных сосудов.