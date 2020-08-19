Врач рассказала, нужно ли давать витамин D детям

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, так ли необходимы биодобавки с витамином D для маленьких детей.

Витамин D играет важную роль в жизни ребенка, поддерживая костный метаболизм и здоровое развитие иммунной системы. Новое исследование показало, что добавление витамина D связано с изменениями состава микробиома кишечника, в частности, с меньшим количеством бактерий Megamonas, пишут исследователи.

В народе витамин D называют «витамином солнца», так как он образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). При выраженном недостатке витамина, могут развиться опасные заболевания, например, рахит и остеопороз. Как правило у людей, живущих в северных широтах есть недостаток витамина D, и поэтому требуется его восполнение. Но если вы 2−3 раза в неделю едите морскую рыбу и морепродукты, то БАДы вам не обязательны, — рассказала «Ридусу» Наталья Балашова, врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ).

Как правило, маленьким детям не нужны дополнительные витамины для гармоничного развития, так как все нужные элементы содержатся в грудном молоке, а также в смесях, которые по составу практически идентичны материнскому молоку.

В новой работе ученые решили выяснить, достаточно ли витамина D у детей на грудном вскармливании (ГВ) и искусственном. Исследователи изучили образцы кала, взятые у 1157 младенцев.

Они обнаружили, что прямое добавление витамина D младенцам в виде детских капель изменяло микробиоту кишечника, а также уменьшало количество бактерий Megamonas. Предыдущие исследования показывали, что эта бактерия связана с риском развития астмы у младенцев.

Получается, что прием витамина D в виде детских капель вне зависимости от типа питания ребенка, снижает риск развития опасных заболеваний. Также мы выяснили, что если женщина во время беременности принимала витамин D, то у ее ребенка снижался риск появления Clostridioides difficile (C. difficile) в кишечнике. Эта бактерия вызывает сильную диарею, опасную для маленьких детей, — пишут авторы работы.

По словам исследователей, микробиота кишечника младенца претерпевает быстрые изменения в раннем возрасте. Поэтому крайне важно понять факторы, связанные с микробами, населяющими кишечник младенца в этот ключевой период развития.

Как правило, низкий уровень витамина D был связан с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) —распространенной легочной инфекцией среди младенцев, а также астмой и сниженным иммунитетом, более восприимчивым к вирусным инфекциям.