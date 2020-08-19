Грипп или COVID: о панике и путанице, которые могут случиться осенью

Российские медики уже вовсю готовятся к осени — сезону гриппа и простуды, к которым в этом году добавится еще и коронавирус. Так как от последнего вакцины еще нет, власти Москвы решили увеличить количество вакцин от гриппа.

В этом году вакцинация от гриппа начнется немного раньше, и прививку можно будет сделать уже 1 сентября. «Ридус» побеседовал с советским и российским вирусологом, доктором медицинских наук, профессором НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном, который рассказал, не произойдет ли осенью путаница в диагностике двух вирусных заболеваний — гриппа и COVID-19.

Опытные врачи не будут путать коронавирус и грипп, потому что симптоматика не совсем одинаковая. Также не стоит забывать про тесты, которые определяют иммуноглобулины класса М (IgM), показывающие присутствие вируса через пару дней после заражения. Конечно, единичные случаи путаницы будут, но не так, чтобы об этом беспокоиться в каком-то масштабе. Даже пневмонию, которую может вызвать как грипп, так и коронавирус, мы умеем диагностировать и понимать, что ее спровоцировало, — пояснил «Ридусу» профессор.

Грипп VS COVID

Напомним, что в самом начале симптомы гриппа и коронавируса действительно очень похожи. Оба заболевания начинаются с общей слабости и легкой температуры, но на вторые — третьи сутки симптоматика различается.

Так, при гриппе или ОРВИ сохраняется невысокая температура, появляется насморк и першение в горле, у некоторых начинается ломота в суставах. При коронавирусе почти всегда у заболевшего держится высокая температура до 38,5—39 градусов, начинается кашель, а не просто першение, пропадает обоняние и вкус, а также у некоторых возникает чувство нехватки воздуха и одышка, рассказала «Ридусу» врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко.

Я болен, но не понимаю чем

Если у вас поднялась температура, то ход действий прежний: нужно звонить в скорую помощь и вызывать врача. При подозрении на коронавирус вас отвезут в больницу, где предложат пройти тест на COVID-19 и, возможно, госпитализироваться.

Но это будет зависеть от напряженности ситуации осенью. Если произойдет вспышка заболевания, и медицинские службы будут очень загружены, то большинство отправится лечиться домой, как это было весной. Важно напомнить, что больному самому не стоит ходить по врачам, так как это может быть действительно коронавирус, — считает Альтштейн.

Эксперт отмечает, что многие заболевшие могут поднять панику, опасаясь, что у них коронавирус. Однако каких-то прогнозов, что осенью будет резкий подъем заболеваемости коронавирусом, нет. Спрогнозировать это крайне трудно, но медики уверены, что гриппом в этом году заболеют примерно столько же людей, сколько и в прошлом.

С коронавирусом ситуация остается более непредсказуемой. По мнению вирусолога Альтштейна, вторая волна COVID-19 все-таки случится осенью, но рост заболевших будет незначительным. Смертность увеличиваться не будет, так как к первой волне система здравоохранения не была готова, а сейчас медики уже больше понимают, как работать с новым вирусом.

А если перепутали?

Также всех волнует вопрос, что будет, если врач перепутает два заболевания. Но вирусолог уверен, что таких случаев будут единицы. А даже если путаница случится, то это не страшно.