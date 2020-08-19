найти ×
   
  • USD
    73.43
  • EUR
    87.34
СохранитьСохранено0
×

001601

СК РФ завел дело по факту гибели в Сирии российского генерала

Small a73d41983d
© СК РФ

© СК РФ

Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии российского генерала и ранения еще двух военных. Установить виновных в нападении на военнослужащих ВС РФ в СК назвали не только служебным долгом, но и делом чести.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что мужество офицера Вооруженных сил Российской Федерации и его верность присяге является «проявлением патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавшего от него мирного населения».

Каждое преступление против находящихся в Сирии российских военнослужащих СК России расследует тщательным образом, привлекая местные компетентные органы. Следователи принимают все меры, чтобы найти преступников.

«Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены еще двое военнослужащих, не станет исключением: силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — цитирует пресс-служба СК РФ слова Бастрыкина.

Глава Следственного комитета выразил соболезнования близким российского генерал-майора, погибшего в результате полученных ранений при выполнении служебного долга на территории Сирии.

Также Александр Бастрыкин высказал слова поддержки двум военнослужащим, получившим ранения во время нападения, и пожелал им скорейшего восстановления.

Самодельная бомба взорвалась в тот момент, когда колонна российских военных возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Погибший генерал будет посмертно представлен к награде.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
6037244читать позжечитаю позже
История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
27041918читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

119741111читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

66115153читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM