СК РФ завел дело по факту гибели в Сирии российского генерала

Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии российского генерала и ранения еще двух военных. Установить виновных в нападении на военнослужащих ВС РФ в СК назвали не только служебным долгом, но и делом чести.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что мужество офицера Вооруженных сил Российской Федерации и его верность присяге является «проявлением патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавшего от него мирного населения».

Каждое преступление против находящихся в Сирии российских военнослужащих СК России расследует тщательным образом, привлекая местные компетентные органы. Следователи принимают все меры, чтобы найти преступников.

«Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены еще двое военнослужащих, не станет исключением: силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — цитирует пресс-служба СК РФ слова Бастрыкина.

Глава Следственного комитета выразил соболезнования близким российского генерал-майора, погибшего в результате полученных ранений при выполнении служебного долга на территории Сирии.

Также Александр Бастрыкин высказал слова поддержки двум военнослужащим, получившим ранения во время нападения, и пожелал им скорейшего восстановления.

Самодельная бомба взорвалась в тот момент, когда колонна российских военных возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Погибший генерал будет посмертно представлен к награде.