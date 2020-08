Взрывы сверхновых могли вызвать массовое вымирание на Земле

Вполне вероятно, что когда-то ночное небо Земли освещали звезды ярче полной Луны. При их свете можно было бы читать, но это удивительное явление являлось прелюдией к чудовищной катастрофе. Излучение таких светил убивало практически все формы жизни.

По мнению ученых из Университета Иллинойса, смертоносные космические лучи сверхновых, взорвавшихся в непосредственной близости от Земли, стали причиной по крайней мере одного массового вымирания. Подтвердить такой сценарий может обнаружение определенных радиоактивных изотопов в геологической летописи планеты.

Новое исследование, проведенное профессором астрономии и физики Брайаном Филдсом, изучает возможность того, что астрономические события были причиной массового вымирания около 359 миллионов лет назад между девонским и каменноугольным периодом. На границе отложений этих эпох обнаружены сотни тысяч поколений спор растений, которые выглядят опаленными ультрафиолетом. Это — свидетельство продолжительного разрушения озонового слоя планеты, считают ученые.

«Иные катастрофы, такие как крупномасштабный вулканизм и глобальное потепление, также могут разрушить озоновый слой. Но доказательства этого неубедительны для рассматриваемого временного интервала. Мы предполагаем, что один или несколько взрывов сверхновых на расстоянии около 65 световых лет от Земли могли быть причиной длительной потери озона», — заявил Филдс.

Соавтор работы, опубликованной Proceedings of the National Academy of Sciences, аспирантка Эдриенн Эртель пояснила масштаб вероятной катастрофы. Одна из самых близких угроз сверхновой сегодня исходит от звезды Бетельгейзе. Она находится на расстоянии более 600 световых лет — далеко за пределами указанной зоны поражения.

В ходе работы были исследованы другие возможные астрофизические причины истощения озонового слоя Земли: удары метеоритов, солнечные вспышки и гамма-всплески. Но эти события не являются продолжительными и вряд ли могли вызвать долговременную потерю озона в конце девонского периода.

С другой стороны, сверхновая звезда наносит лишь один или два удара. Взрыв немедленно обдает Землю разрушительным ультрафиолетовым, рентгеновским и гамма-излучением. Позже обломки самой звезды таранят Солнечную систему, подвергая планету долгоживущему воздействию космических лучей, ускоренных сверхновой. Влияние на Землю и ее озоновый слой в такой ситуации может длиться до 100 тысяч лет.

Однако окаменелости указывают на то, что сокращение биоразнообразия длилось около 300 тысяч лет. Это предполагает вероятность множественных катастроф. Возможно, даже множественных взрывов сверхновых. Такое вполне допустимо, считают ученые, ведь массивные звезды обычно образуются в скоплениях с себе подобными, а другие сверхновые могут возникать вскоре после первого взрыва.

Авторы работы отмечают, что ключом к подтверждению их догадки станет обнаружение радиоактивных изотопов плутония-244 и самария-146 в породах и окаменелостях, отложившихся во время вымирания. Ни один из этих изотопов сейчас не встречается на Земле в естественных условиях. Единственный способ попасть на нашу планету для них — космические взрывы.

«Когда вы видите зеленые бананы в Иллинойсе, вы знаете, что они свежие, но вы также знаете, что они здесь не росли. Как и бананы, Pu-244 и Sm-146 со временем распадаются. Итак, если мы обнаружим эти радиоизотопы на Земле сейчас, мы поймем — они свежие, и они — не отсюда», — пошутил Филдс.

По словам Филдса, основная идея исследования — показать, что жизнь на Земле не существует изолированно. «Мы граждане большего космоса, и космос вмешивается в нашу жизнь. Часто незаметно, но иногда яростно», — подчеркнул он.