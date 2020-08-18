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Штаб Бабарико отправил и-мейл послам РФ и стран ЕС

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© Telegram/Александр Коц

© Telegram/Александр Коц

Штаб Виктора Бабарико, выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, решил изложить послам России и Евросоюза «собственное видение» ситуации в стране. Для этого на электронную почту посольств были направлены соответствующие письма. Уже известно, что они доставлены, заявила глава штаба и член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

«Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб Бабарико, с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам — мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и РФ. Например, мы послали документ на имя посла РФ в Белоруссии. Нам сказали, что сообщение доставлено. Email», — цитирует ее слова РИА Новости.

Представителей Евросоюза «познакомили, в том числе, с той информацией, которая нам кажется важной», добавила активистка.

«Она абсолютно открытая — это наша позиция по факту насилия, по факту результатов выборов, которые мы не признаем», — добавила глава штаба.

«Контакты с Евросоюзом», как пояснила Колесникова, были на том же уровне — «письмо послам».

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