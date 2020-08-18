Комитет сената США обвинил Дерипаску в продвижении интересов России

Бизнесмен Олег Дерипаска помимо чисто экономической деятельности занимался продвижением интересов России в различных странах. Его действия, в том числе на Украине, управляются Москвой. Такое заявление содержится в отчете по итогам расследования Комитета сената США по разведке. Однако никаких конкретных доказательств американские законодатели не привели.

«Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния», — цитирует РИА Новости текст документа.

Согласно докладу, Дерипаска вместе с бывшим советником Дональда Трампа Полом Манафортом в период с 2004 по 2009 год якобы проводил ряд компаний в различных странах, включая Украину.

В документе отмечается, что некие «пророссийские украинские олигархи с глубокими экономическими связями с Россией» также выплачивали Манафорту десятки миллионов долларов и «сформировали с ним прочные связи». В данном контектсе упоминается лишь одно имя — Ренат Ахметов.

Дерипаска и контролируемые им компании попали в «черный список» США в апреле 2018 года. В минувшем июле Министерство финансов Соединенных Штатов предоставило суду обоснование санкций против российского бизнесмена. Однако суть обвинений закрыта для общественности.

Сам Дерипаска называет обвинения американского Минфина «полным бредом», а дело против него — нарушением прав человека и «попыткой использовать юридическую систему США в политических целях».