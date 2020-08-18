Окно возможностей: «Новые люди» подвели итоги регистрации кандидатов

В партии «Новые люди» подвели итоги регистрации своих кандидатов на выборы в законодательные органы власти регионов России.

Председатель партии Алексей Нечаев заявил, что «Новым людям» удалось зарегистрировать 452 кандидата в 12 регионах страны. При этом регистрационная кампания выдалась весьма непростой.

«Конечно, для партии, созданной в начале марта, регистрация 452 кандидатов — это неплохо. Но нам горько от того, что многие наши одномандатники не были допущены к выборам, хотя они собрали необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения. Все это демонстрирует неготовность системы к конкуренции», — сказал Нечаев.

Он отметил, что во многих областях партийные списки «Единой России» возглавляют местные губернаторы и мэры городов.

Только в Костромской области губернатора в списке единороссов нет, и нас там пропустили спокойно. В Краснодаре и Ростове списки „Единой России“ возглавляют мэры городов. И в данных регионах у нас уже возникали проблемы с регистрацией. Мы видим, что в областях, где высокопоставленные чиновники возглавляют список „Единой России“, зарегистрироваться достаточно сложно. Однако „Новые люди“ не сдаются. В некоторых регионах мы пытаемся отстаивать свои интересы в суде. В Самаре благодаря активности „Новых людей“ уже восстановили одного нашего кандидата, — рассказал Алексей Нечаев.

По мнению лидера «Новых людей», «местные князьки, представляющие парламентские партии, уже давно поделили поляну». Поэтому они «всеми правдами и неправдами строят препоны новым политическим силам».

«Например, в Воронеже единороссы занимаются точечной застройкой. По сути, они портят исторический облик города, зарабатывая на этом баснословные деньги. Зачем им „Новые люди“, которые станут выводить их на чистую воду?» — пояснил Нечаев.

«В Белгороде мы собрали около 20 тысяч подписей. Из них 9,5% признали бракованными. По старым законам, где допускался брак 10% подписей, мы бы спокойно прошли. Но не так давно был принят новый закон, допускающий лишь 5% брака. Складывается впечатление, что парламентские партии приняли этот закон только затем, чтобы не пускать в политику новичков. Они превращают окно возможностей в форточку, чтобы никто не мог влезть в насиженные ими заксобрания и городские думы. Я думаю, не в интересах России, чтобы такие князьки решали, как людям жить дальше. Все это может привести к печальным событиям», — добавил лидер «Новых людей».

В Белгородской области единороссы держатся за власть в течение 28 лет, не обращая ни капли внимания на то, что в обществе давно созрел запрос на свежих политиков, подчеркнул кандидат в депутаты местного заксобрания от партии «Новые люди» Алексей Стоян.

В мае сторонников „Новых людей“ было около 500 граждан, однако в июне этот показатель вырос до 5 тысяч человек, — сказал Стоян. — За нас готовы голосовать в основном молодые люди, которые давно разочаровались в выборах, поскольку кандидаты от „Единой России“, КПРФ и ЛДПР их не устраивают.

«Мы собрали 50 тысяч подписей, сдали их в избирком. Меня пригласили на заседание комиссии, и в течение четырех часов я наблюдала, как 1600 наших подписей разбивали в пух и прах, цепляясь к каждой мелочи, — поделилась в свою очередь кандидат в заксобрание Новосибирской области от „Новых людей“ Светлана Гердюк. — Затем председатель избиркома сказал, что у него наконец-то есть основания для отказа, и все стало гораздо мягче. В то же время члены комиссии умудрились дважды совершить ошибку, подписывая от руки документы. Когда я уже уехала, мне позвонили и попросили вернуться, чтобы переподписать документы. Я спросила, как такое вообще возможно, на что мне ответили, мол, все люди, все могут ошибаться. То есть у людей в кабинетах право на ошибку есть, а у людей на улице, ставящих подписи за того или иного кандидата, такого права, получается, нет».

«Конкурировать очень важно. Это залог устойчивости и развития. Но когда нам день ото дня ужесточают административные барьеры, допуская до выборов кандидатов, на которых без слез не взглянешь, то ни о каком развитии говорить, к сожалению, не приходится. Чем дольше держать крышку над кипящим котлом, тем сильнее рванет», — прокомментировал ситуацию Алексей Нечаев.

В 2021 году партия «Новые люди» планирует принять участие в выборах депутатов Госдумы. Нечаев считает, что опыт, полученный в ходе региональных кампаний, окажется очень полезным и позволит достичь определенного успехов на федеральном уровне.

«Знания, полученные на практике, всегда полезнее теоретических знаний. Мы убедились в том, что наши идеи и инициативы близки людям. Поэтому будем продолжать работать с удвоенной энергией», — заключил лидер «Новых людей».