найти ×
   
  • USD +0.46
    73.43
  • EUR +0.87
    87.34
СохранитьСохранено0
×

203901

Окно возможностей: «Новые люди» подвели итоги регистрации кандидатов

Small f632c44589
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев

В партии «Новые люди» подвели итоги регистрации своих кандидатов на выборы в законодательные органы власти регионов России. 

Председатель партии Алексей Нечаев заявил, что «Новым людям» удалось зарегистрировать 452 кандидата в 12 регионах страны. При этом регистрационная кампания выдалась весьма непростой. 

«Конечно, для партии, созданной в начале марта, регистрация 452 кандидатов — это неплохо. Но нам горько от того, что многие наши одномандатники не были допущены к выборам, хотя они собрали необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения. Все это демонстрирует неготовность системы к конкуренции», — сказал Нечаев. 

Он отметил, что во многих областях партийные списки «Единой России» возглавляют местные губернаторы и мэры городов. 

Только в Костромской области губернатора в списке единороссов нет, и нас там пропустили спокойно. В Краснодаре и Ростове списки „Единой России“ возглавляют мэры городов. И в данных регионах у нас уже возникали проблемы с регистрацией. Мы видим, что в областях, где высокопоставленные чиновники возглавляют список „Единой России“, зарегистрироваться достаточно сложно. Однако „Новые люди“ не сдаются. В некоторых регионах мы пытаемся отстаивать свои интересы в суде. В Самаре благодаря активности „Новых людей“ уже восстановили одного нашего кандидата, — рассказал Алексей Нечаев. 

По мнению лидера «Новых людей», «местные князьки, представляющие парламентские партии, уже давно поделили поляну». Поэтому они «всеми правдами и неправдами строят препоны новым политическим силам». 

«Например, в Воронеже единороссы занимаются точечной застройкой. По сути, они портят исторический облик города, зарабатывая на этом баснословные деньги. Зачем им „Новые люди“, которые станут выводить их на чистую воду?» — пояснил Нечаев. 

«В Белгороде мы собрали около 20 тысяч подписей. Из них 9,5% признали бракованными. По старым законам, где допускался брак 10% подписей, мы бы спокойно прошли. Но не так давно был принят новый закон, допускающий лишь 5% брака. Складывается впечатление, что парламентские партии приняли этот закон только затем, чтобы не пускать в политику новичков. Они превращают окно возможностей в форточку, чтобы никто не мог влезть в насиженные ими заксобрания и городские думы. Я думаю, не в интересах России, чтобы такие князьки решали, как людям жить дальше. Все это может привести к печальным событиям», — добавил лидер «Новых людей». 

В Белгородской области единороссы держатся за власть в течение 28 лет, не обращая ни капли внимания на то, что в обществе давно созрел запрос на свежих политиков, подчеркнул кандидат в депутаты местного заксобрания от партии «Новые люди» Алексей Стоян.

В мае сторонников „Новых людей“ было около 500 граждан, однако в июне этот показатель вырос до 5 тысяч человек, — сказал Стоян. — За нас готовы голосовать в основном молодые люди, которые давно разочаровались в выборах, поскольку кандидаты от „Единой России“, КПРФ и ЛДПР их не устраивают.

«Мы собрали 50 тысяч подписей, сдали их в избирком. Меня пригласили на заседание комиссии, и в течение четырех часов я наблюдала, как 1600 наших подписей разбивали в пух и прах, цепляясь к каждой мелочи, — поделилась в свою очередь кандидат в заксобрание Новосибирской области от „Новых людей“ Светлана Гердюк. — Затем председатель избиркома сказал, что у него наконец-то есть основания для отказа, и все стало гораздо мягче. В то же время члены комиссии умудрились дважды совершить ошибку, подписывая от руки документы. Когда я уже уехала, мне позвонили и попросили вернуться, чтобы переподписать документы. Я спросила, как такое вообще возможно, на что мне ответили, мол, все люди, все могут ошибаться. То есть у людей в кабинетах право на ошибку есть, а у людей на улице, ставящих подписи за того или иного кандидата, такого права, получается, нет». 

«Конкурировать очень важно. Это залог устойчивости и развития. Но когда нам день ото дня ужесточают административные барьеры, допуская до выборов кандидатов, на которых без слез не взглянешь, то ни о каком развитии говорить, к сожалению, не приходится. Чем дольше держать крышку над кипящим котлом, тем сильнее рванет», — прокомментировал ситуацию Алексей Нечаев.

В 2021 году партия «Новые люди» планирует принять участие в выборах депутатов Госдумы. Нечаев считает, что опыт, полученный в ходе региональных кампаний, окажется очень полезным и позволит достичь определенного успехов на федеральном уровне. 

«Знания, полученные на практике, всегда полезнее теоретических знаний. Мы убедились в том, что наши идеи и инициативы близки людям. Поэтому будем продолжать работать с удвоенной энергией», — заключил лидер «Новых людей».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
43338674читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
34767964читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

118741111читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

24238520читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM