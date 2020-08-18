найти ×
   
  • USD +0.46
    73.43
  • EUR +0.87
    87.34
СохранитьСохранено0
×

-203549

Смартфоны научились определять пьяных пользователей

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда американских ученых опубликовала исследование, в котором рассказала о том, что смартфоны в будущем смогут определять, пьян ли их владелец. Нет, речь идет не о встроенных алкотестерах, а о датчиках, которые анализируют вашу походку.

В новой работе специалисты хотели выяснить, могут ли они использовать акселерометры, встроенные в большинство смартфонов, для обнаружения изменений в походке и движении людей.

Ученые набрали 22 добровольцев и предложили каждому выпить, чтобы создать концентрацию алкоголя в дыхании 0,2%, что значительно выше установленного законом предела для вождения в США — 0,08. Затем они прикрепили смартфон к нижней части спины каждого участника.

Каждый час в течение следующих семи часов добровольцы выдыхали в алкотестер, а затем их просили пройти по прямой десять шагов, развернуться и затем вернуться на десять шагов. Более чем в 90% случаев акселерометр замечал изменения в походке людей.

Специалисты говорят, что следующим шагом в исследовании будет задача определить, можно ли достичь подобной точности, когда телефон находится в разных положениях, например, в руке человека или в кармане.

Согласно предыдущим исследованиям, в 50% случаев люди не осознают, что уже пьяны. По этой же причине многие садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Поскольку данные, связанные с использованием смартфонов и датчиков, включая акселерометры, могут находиться в облаке смартфона, ее можно передавать при желании другим пользователям, которые смогут проконтролировать состояние человека.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
18019356читать позжечитаю позже
Военное дело
Как пандемия изменит армию и флот США
0036570читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

44634538читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

43338674читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM