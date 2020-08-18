Автомобиль главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале

Автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева попал под обстрел неизвестных лиц на севере Цхинвала. Глава МВД при нападении не пострадал, сообщил его заместитель Тарзан Кокойты.

По словам Кокойты, огонь велся из заброшенного здания в микрорайоне Московский. Стреляли из пистолета. Нападение было совершено примерно в 23:00.

«Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал», — цитирует ТАСС слова Кокойты.

Ведутся поиски нападавших, объявлен план «Перехват», добавил замминистра.