В рядах белорусского «майдана» наметились конфликты

Первая конфликтная ситуация созрела накануне в недрах белорусского «майдана». Решительно настроенные протестанты, шумной толпой направлявшиеся к центру изоляции правонарушителей в переулке Окрестина, были встречены волонтерами, устроившими лагерь у стен изолятора. «Местные» попросили «пришельцев» удалиться и не злить сотрудников правоохранительных органов, чтобы «не стало хуже». И даже отгородились лентами. Радикалы в соцсетях и Telegram-каналах уже назвали такую позицию «ущербной», означающей «принятие правил игры карателей».

Позиция волонтеров крайне проста и четко сформулирована в короткой фразе: «Окрестина не ждет гостей».

«Друзья, очень важно: пожалуйста, не идите сейчас на Окрестина. Почему важно сдержать этот порыв: лагерь волонтеров оказывает всю (не)возможную поддержку людей, которые выходят из стен. Большинство из них в плохом физическом и психологическом состоянии. Многие из них избегают контакта, с большим трудом их удается уговорить принять помощь — медицинскую, юридическую, психологическую, тупо покормить», — пояснили они в своем Telegram-канале.



Также волонтеры справедливо считают, что их лагерь находится у изолятора «с молчаливого разрешения администрации». Они не хотят обострения отношений, которое, по сути, закроет возможность оказывать помощь задержанным.

«Без сомнения, эта мысль была внушена им самими карателями, которые боятся толпы у ворот, а также не хотят, чтобы арестованные воодушевились», — написали в Telegram противники волонтеров.



Так же отмечается, что в соцсетях и чатах немедленно зазвучали «привычные уже вбросы о снайперах, автозаках, российском спецназе, и готовящихся массовых задержаниях», которые начнутся, если люди придут к изолятору.

Противники «волонтерской» точки зрения ссылаются на опыт украинского «майдана» и «арабской весны», поясняя: не следует расстраиваться и падать духом из-за присутствия в рядах «революционеров» инакомыслящих. Но те, кто протестует против митингов у изолятора, занимают «в корне ущербную позицию».

«Мы видим, что давление общества приносит свои плоды и пытать стали гораздо меньше», утверждают они. Поэтому не стоит бояться угроз «карателей», позиции «не протестуйте, иначе будет хуже» не должно быть в принципе. Нельзя ни в чем уступать властям, нужно постоянно усиливать давление. И ведущие Telegram-каналы, призывающие идти на Окрестина, «это прекрасно понимают», а волонтеры — нет, «в силу неопытности в политике».



«Эта власть понимает только язык силы и давления. Малейшее отступление — и они тут же начнут контратаку. И все наши жертвы будут напрасными», — заявляют радикалы.

Волонтеры действуют в корне неправильно, поскольку «ставят под угрозу единство протеста», считают «истинные революционеры», постоянно нагнетающие страсти в последние дни.

Пока до драки между двумя сторонами конфликта дело не дошло. Но белорусский «майдан» еще молод, и всякое может случиться. Тем более, что во главу движения встают известные люди, отмеченные знаковыми наградами. А нынешним вечером интернет-идеологи протестов пообещали «завтра дать слово представителям волонтеров, которые активно обороняли подходы к пыточной».

