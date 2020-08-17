Ученые назвали самый вкусный и полезный шоколад

Специалисты из Американского химического общества опубликовали исследование, в котором рассказали, какой шоколад с научной точки зрения считается самым полезным.

Молочный шоколад является самым популярным во всем мире: его ценят за его сладкий вкус и кремовую текстуру, но это не совсем здоровая пища. Напротив, темный шоколад имеет высокий уровень фенольных соединений, которые дают антиоксидантные свойства, но он не такой вкусный, как молочный. Мы попытались найти золотую середину и выбрать шоколад, который будет и вкусным, и полезным, — пишут исследователи.

В ходе исследования ученые выяснили, что для придания молочному шоколаду антиоксидантных свойств можно добавлять в него кожуру арахиса.

Ученые рассказали, что эта идея возникла после тестирования различных видов сельскохозяйственных отходов на биологическую активность. Первоначальная цель состояла в том, чтобы извлечь фенолы из кожуры и найти способ смешивать их с пищей.

Когда производители жарят и перерабатывают арахис, чтобы сделать арахисовое масло, конфеты и другие продукты, они чаще всего не используют красную кожицу, которая покрывает сам боб.

Тысячи тонн кожуры арахиса выбрасываются каждый год, но поскольку они содержат 15% фенольных соединений, они являются отличным источником антиоксидантов. Антиоксиданты не только обеспечивают противовоспалительную среду, но и помогают продуктам надолго сохранить свежесть.

И кожица арахиса — не единственные пищевые отходы, которые могут улучшить молочный шоколад таким образом. Сейчас исследователи также изучают фенольные соединения из использованной кофейной гущи, чайных листьев и других пищевых отходов.

Чтобы проверить новый арахисовый молочный шоколад на вкус, ученые измельчили шкурки арахиса в порошок и извлекли фенольные соединения. Затем фенольный порошок смешали с мальтодекстрином, обычной пищевой добавкой, чтобы облегчить его включение в конечный продукт — молочный шоколад.

Специалисты сделали несколько образцов шоколада с разным процентом фенола и дали попробовать кусочки добровольцам. Как показал эксперимент, никто не смог догадаться, где находится обычный молочный шоколад, а где с добавлением фенола.