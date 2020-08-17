У берегов Санкт-Петербурга найдено затонувшее судно XVIII века с алкоголем

Специалисты из Центра подводных исследований Русского географического общества подняли первые артефакты с корабля, затонувшего в XVIII веке в Балтийском море.

По мнению исследователей, судно, вероятно, принадлежавшее голландским торговцам, направлялось в бывшую российскую столицу — Санкт-Петербург. Но кораблю так и не удалось добраться до пункта назначения.

На месте крушения были обнаружены сотни стеклянных бутылок. Водолазы из Центра подводных исследований Русского географического общества совершили свое первое погружение к месту крушения в прошлом году. Детальный анализ корабля был проведен в этом месяце, — говорится в сообщении агентства.

Сейчас обломки корабля находятся на глубине 50 метров, и водолазы смогли изучить не только само судно, но и то, что находится на его борту. Так, во время исследования специалисты обнаружили сотни стеклянных бутылок: некоторые из них узкие, а другие широкие.

Часть из них была фабричного производства, но были и бутылки ручной работы. Большая часть бутылок была повреждена во время крушения, но водолазам удалось найти целые сосуды; на многих даже сохранились печати, которые могут рассказать, что перевозил этот голландский корабль.