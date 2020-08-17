найти ×
   
  • USD -0.25
    72.97
  • EUR +0.06
    86.47
СохранитьСохранено0
×

204497

У берегов Санкт-Петербурга найдено затонувшее судно XVIII века с алкоголем

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© РГО

© РГО

Специалисты из Центра подводных исследований Русского географического общества подняли первые артефакты с корабля, затонувшего в XVIII веке в Балтийском море.

По мнению исследователей, судно, вероятно, принадлежавшее голландским торговцам, направлялось в бывшую российскую столицу — Санкт-Петербург. Но кораблю так и не удалось добраться до пункта назначения.

На месте крушения были обнаружены сотни стеклянных бутылок. Водолазы из Центра подводных исследований Русского географического общества совершили свое первое погружение к месту крушения в прошлом году. Детальный анализ корабля был проведен в этом месяце, — говорится в сообщении агентства.

Сейчас обломки корабля находятся на глубине 50 метров, и водолазы смогли изучить не только само судно, но и то, что находится на его борту. Так, во время исследования специалисты обнаружили сотни стеклянных бутылок: некоторые из них узкие, а другие широкие.

Часть из них была фабричного производства, но были и бутылки ручной работы. Большая часть бутылок была повреждена во время крушения, но водолазам удалось найти целые сосуды; на многих даже сохранились печати, которые могут рассказать, что перевозил этот голландский корабль.

Скорее всего, судно направлялось в Санкт-Петербург и перевозило на борту бутылки со спиртным. Но что именно было в бутылках, сказать трудно, потому что сейчас там просто гнилая субстанция. Несколько бутылок пахнут хвоей, эвкалиптом, — говорится в заявлении подводного археолога и реставратора Центра подводных исследований Русского географического общества Романа Прохорова.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости
22045789читать позжечитаю позже
Политика
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая
0029802читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

41017665читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

25238520читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM