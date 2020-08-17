Ученые увидели признаки стойкого иммунитета к COVID-19

Не все инфекции одинаково хорошо «запоминаются» иммунной системой человека. Однако в случае с коронавирусом дела обстоят не так плохо. Похоже, что наш организм приспосабливается к новой напасти. Обнадеживающие признаки достаточно стойкого иммунитета к COVID-19 были выявлены американскими учеными.

Антитела, помогающие организму справляться с болезнями, а также иммунные клетки, способные распознавать вирус, по-видимому, сохраняются в течение нескольких месяцев после исчезновения самой инфекции, отметили медики. Это значит, что стойкий иммунитет к COVID-19 вырабатывается даже у людей с легкими симптомами.

«Все действительно работает так, как должно», — цитирует The New-York Times слова иммунолога Дипта Бхаттачарья из Университета Аризоны — автора одного из новых исследований, которое еще не прошло рецензирование.

И хотя ученые пока не могут предсказать, как долго продлятся иммунные ответы, по мнению экспертов, эти данные можно считать долгожданным признаком успеха. Самые старательные клетки нашего организма выполняют свою работу и будут иметь хороший шанс при повторном воздействии отразить атаку коронавируса быстрее и энергичнее, чем раньше.

«Это именно то, на что мы надеялись», — заявила иммунолог из Вашингтонского университета Мэрион Пеппер. Ее работу вскоре должны опубликовать в журнале Nature.

Однако, подчеркнула Пеппер, о защите от повторного заражения нельзя говорить уверенно, пока не появятся доказательства победы над COVID-19 большинства людей, столкнувшихся с вирусом во второй раз.

И все же результаты новых работ помогут развеять недавние опасения по поводу способности коронавируса вводить иммунную систему в состояние амнезии. Это делало бы людей уязвимыми при повторном заражении.