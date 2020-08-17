«Барселона» уволила главного тренера

Энрике Сетьен Солер оставит пост главного тренера «Барселоны». Об этом заявил президент популярного каталонского футбольного клуба Хосеп Бартомеу.

«Сетьен уволен», — цитирует его слова сайт радиостанции COPE.

На смену Кике Сетьену может прийти аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе с «Тоттенхэмом». Испанские журналисты утверждают, что каталонцы уже сделали ему конкретное предложение — контракт по схеме «1+1». Однако тренер предпочел бы более длительное соглашение — от трех лет.

Причины недовольства боссов «Барселоны» работой Сетьена можно понять. После поражения в четвертьфинале кубка Испании от «Атлетика» и проигрыша чемпионского титула мадридскому «Реалу» последовал просто катастрофический разгром от «Баварии» в Лиге чемпионов — 2:8. Об этом матче говорил весь мир.

Сетьену, который пришел на тренерский мостик в январе 2020 года, не суждено было с такими результатами отработать свой контракт до конца. До конца июня 2022 года наставника, провалившего выступления сразу в трех турнирах, амбициозная «Барса» не потерпит.