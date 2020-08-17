найти ×
   
  • USD
    73.22
  • EUR
    86.41
СохранитьСохранено0
×

-306729

«Барселона» уволила главного тренера

Small a73d41983d
© Twitter/Quique Setien

© Twitter/Quique Setien

Энрике Сетьен Солер оставит пост главного тренера «Барселоны». Об этом заявил президент популярного каталонского футбольного клуба Хосеп Бартомеу.

«Сетьен уволен», — цитирует его слова сайт радиостанции COPE.

На смену Кике Сетьену может прийти аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе с «Тоттенхэмом». Испанские журналисты утверждают, что каталонцы уже сделали ему конкретное предложение — контракт по схеме «1+1». Однако тренер предпочел бы более длительное соглашение — от трех лет.

Причины недовольства боссов «Барселоны» работой Сетьена можно понять. После поражения в четвертьфинале кубка Испании от «Атлетика» и проигрыша чемпионского титула мадридскому «Реалу» последовал просто катастрофический разгром от «Баварии» в Лиге чемпионов — 2:8. Об этом матче говорил весь мир.

Сетьену, который пришел на тренерский мостик в январе 2020 года, не суждено было с такими результатами отработать свой контракт до конца. До конца июня 2022 года наставника, провалившего выступления сразу в трех турнирах, амбициозная «Барса» не потерпит.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
49247131читать позжечитаю позже
Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
44634538читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

41017665читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

26238520читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM