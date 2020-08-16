Боррель от имени ЕС поддержал протесты в Белоруссии

Европейский союз поддерживает народ Белоруссии, поднявшийся на борьбу с фальсификацией выборов и жестокостью правоохранительных органов. Об этом написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ», — заявил Боррель.

В митинге противников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, по данным СМИ, приняли участие несколько сотен тысяч человек. Людей объединило неприятие результатов выборов и жестокости подавления несанкционированных акций.



Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — Мария Колесникова — заявила 16 августа, что около четырех тысяч человек по-прежнему остаются в следственных изоляторах после недавних акций протеста. Она потребовала их немедленного освобождения.

Однако МВД Белоруссии не подтвердило данную информацию.

«Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой.

Правда, Чемоданова не смогла сообщить точное число заержанных в ходе акций протеста, отметив, что цифру «надо уточнять в управлении надзорно-исполнительной деятельности». Данные о количестве могут появиться на следующий день.