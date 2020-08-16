«Вагнеровцы» узнали о выборах в Белоруссии из плаката в магазине

Граждане России, задержанные в Минске по подозрению в терроризме, совершенно не интересовались политикой. О предстоящих выборах президента Белоруссии они узнали из плаката в местном магазине. Об этом один из вернувшихся на родину россиян рассказал в интервью «Первому каналу».

«Все ребята узнали, когда пошли в магазин, что там висит плакат, что будут выборы президента Белоруссии», — признался он.

По словам россиянина, ни он, ни его товарищи совершенно не интересовались «политическими моментами». Для них Белоруссия была «просто транзитной дружественной страной по отношению к Российской Федерации».

33 гражданина России были задержаны в Минске 29 июля. Их объявили сотрудниками «частной военной компании Вагнера», которые прибыли в Белоруссию готовить массовые протесты во время президентских выборов.

По словам самих «вагнеровцев», их путь лежал в третьи страны, а Минск являлся лишь транзитным пунктом. Мужчины сначала должны были отправиться в Сирию и Ливию охранять нефтяные объекты. Затем место назначения изменилось на Венесуэлу. Координатор сообщила, что в Белоруссии придется несколько дней ждать вылета — никак не удавалось подобрать рейсы.

«Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул, Стамбул — Гавана, Гавана — Каракас. Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам санаторий в Белоруссии», — пояснил россиянин.

