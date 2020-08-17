В Москве хотят испортить исторический ландшафт Краснопресненской набережной

Москва столкнулась с угрозой сноса электростанции «Трехгорной мануфактуры», которая признана памятником архитектуры. Группа компаний «Ташир» активизировала попытки получить у столичных властей разрешение на застройку этого участка. Дело может грозить сносом уникальной ТЭЦ.

Изначально проект «Ташира» предполагал строительство на территории «Трехгорной мануфактуры» 38-этажной высотки. Данный проект, согласно действующему законодательству, считается неприемлемым. Если здание является объектом архитектурного наследия, то, согласно действующему законодательству, допускается лишь проведение ремонта и реставрации сооружений.

Поэтому «Ташир» несколько изменил проект, чтобы расширить границы участка, выведенного из охранной зоны. Теперь инвестор предлагает построить на узкой полоске земли, которая отделяет исторические корпуса «Трехгорной мануфактуры» от Краснопресненской набережной, два здания площадью 94 тысячи квадратных метров. Проект «Ташира» уже получил одобрение в департаменте культурного наследия Москвы. В результате столица может утратить здание ТЭЦ, что до неузнаваемости исказит исторический ландшафт Краснопресненской набережной, передает «Лента.ру».

Именно так должна выглядеть Краснопресненская набережная, согласно проекту «Ташира»

Ранее не менее вредоносный проект пыталась реализовать компания «Юргазсервис». Она хотела построить на территории «Трехгорной мануфактуры» многофункциональный комплекс, включающий в себя жилые дома с подземной парковкой и офисно-торговый центр. Однако тогда власти отказали ей, поскольку проект предполагал сокращение охраняемой зоны объектов культурного наследия.

Охраняемую зону удалось сократить, когда мэрия Москвы признала экспертизу, проведенную по заказу группы компаний «Ташир».



На прошлой неделе информация о планах группы компаний «Ташир» попала в СМИ. Новость вызвала резонанс среди инициативных сообществ Краснопресненского района и прочих столичных активистов. К обсуждению вопроса подключились неравнодушные муниципальные депутаты.



«Сейчас существует угроза, там активизировался „Ташир“, — рассказала „Ридусу“ Елена Ивашкина, муниципальный депутат Пресненского района. — Памятник находится в опасности: то, что раньше он был частью ансамбля, уже не подходит — его либо будут подводить под снос, либо каким-то образом будут сокращать охраняемую зону, чтобы увеличивать площадь застройки. Если нам объявляют войну, мы будем действовать всеми законными способами, так как это объект культурного наследия, и он должен охраняться. Будем стараться обеспечить жителей близлежащих домов всем, чтобы не допустить его сноса „Таширом“».

«У нас есть дом Булошникова на Никитской. Были проведены обсуждения, организована петиция, под которой подписались люди со всей Москвы, ведь это проблема не района, а всего города. За счет предпринятых действий и привлечения общественного внимания памятник удалось спасти», — добавила Ивашкина.

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина полагает, что действия группы компаний «Ташир» — показатель полной безответственности перед будущими поколениями.

«Люди живут сиюминутной алчностью, не заботясь о последствиях, и печально, что мы как общество позволяем им это делать. Вины на нас нет, виноват „Ташир“. Но на нас ответственность», — высказалась народная избранница.

Схожая точка зрения у депутата района Черёмушки Алексея Гусева.

На самом деле типичная история, когда заявляют о реконструкции, а фактически здание меняется до неузнаваемости и прекращает своё существование в прежнем виде. А ведь здание само ценно в той окружающей архитектурной среде, которая есть рядом с ним. «Трёхгорка» — это пример уникальной индустриальной архитектуры, достояние Москвы, одно из самых любопытных сооружений конца XIX века. Эпоха, когда доминировал неорусский стиль, кирпич. Конечно, это всё имеет огромную архитектурную ценность.

Не так давно на территории ТЭЦ «Трехгорной мануфактуры» побывал журналист и телеведущий Глеб Пьяных. Журналиста впечатлил вид электростанции изнутри, и он предложил создать здесь музей промышленной революции.

В свое время похожие планы вынашивали власти Москвы. Но все кардинально изменилось, когда участок перешел в распоряжение «Ташира». С 2016 года мэрия всячески отстраняется от комментариев по поводу ТЭЦ на набережной, несмотря на то, что в городе существуют успешные прецеденты переформатирования промышленных объектов, являющихся объектами культурного наследия. В частности, ГЭС-2 на Болотной площади успешно перепрофилирована под центр современного искусства.