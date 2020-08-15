Могут ли БАДы с цинком защитить вас от коронавируса

Скоро осень и многие стали задумываться о том, как защитить свое здоровье такой непростой период. Помимо пандемии коронавируса осенью начнется сезонная эпидемия гриппа, поэтому люди уже сейчас начали укреплять свой иммунитет.

Помимо всем известного витамина С, последнее время набирают популярность биодобавки с цинком. Американский врач Мэнни Альварес рассказал, есть ли польза от этих БАДов.



В настоящее время наиболее важной мерой, которую вы можете предпринять, чтобы защитить себя от нового коронавируса, является социальное дистанцирование, мытье рук, и следование рекомендациям, которые Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ВОЗ выпустили во время пандеми.

Добавки цинка были популярны и до эпидемии коронавируса в течение многих лет. Говорилось, что они могут быть эффективными для снижения длительности простудных заболеваний, и есть данные, подтверждающие это утверждение, говорит врач.

Было проведено много рандомизированных контролируемых исследований, которые показали, что добавки цинка могут подавлять репликацию вирусов простуды и, следовательно, уменьшать среднюю продолжительность простуды.

Но ясно, что цинк не может убить какие-либо обычные вирусы простуды, поэтому, когда дело доходит до коронавируса, в настоящее время нужно быть осторожным, и понимать, что БАДы не спасут вас от заражения, — пишет Мэнни.

Также не стоит забывать, что есть некоторые побочные эффекты, связанные со слишком большой дозой цинка. Это может быть тошнота, головные боли или потеря обоняния.