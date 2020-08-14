«Без переворота никак»: ученый о проблемах экологии в России

В 2020 году тема экологии особенно актуальна: во время карантина природа многих стран вновь возродилась. В венецианские каналы вновь вернулись морские животные, в Китае воздух стал рекордно чистым, а в Берлин впервые за долгие годы прилетели редкие птицы.

А во время недавнего выступления Билл Гейтс заявил, что для того, чтобы избежать климатической катастрофы, всем странам уже давно пора заниматься инновациями в сфере защиты экологии. По мнению сопредседателя Союза экологических организаций Москвы, главного редактора экологического бюллетеня «Дом природы» эколога Андрея Николаевича Фролова, инновации есть, но проблема в другом.

Технологии, чтобы помочь экологии и нам в том числе, есть, но проблема в другом: нужно сломить нефте-газовое лобби — «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». Пока они контролируют страну, Россия не будет заниматься вопросами экологии и не перейдет на водородную промышленность, — считает эксперт.

Сейчас в России находится около 30 нефтехимических предприятий, которые в основном работают на заграницу. Внутреннего спроса в стране, может быть, и нет, но есть запрос извне.

От производств такого рода уже отказалась Европа, которая покупает пластик в основном из Китая и России, поэтому государствам не выгодно отказываться от такого прибыльного производства.

Билл Гейтс это прекрасно понимает, что сломать всю эту систему без глобального переворота невозможно. По последним подсчетам ООН, в мире есть 26 человек, состояние которых равно заработку всех нас вместе взятых. В это число входит и сам Гейтс, а также различные политические деятели. Чтобы решить и экологическую проблему, и проблему с тем же коронавирусом, нужна политическая воля. Есть такое хорошее высказывание немецкого физика Планка, который говорил, что новые идеи побеждают не потому, что старые люди меняют свою точку зрения, а потому, что приходят новые люди с новыми идеями. Наверное, это высказывание подходит как нельзя лучше, чтобы объяснить, почему Россия, имея все возможности перейти на экологичное производство, не сможет этого сделать, — пояснил «Ридусу» Фролов.

Напомним, что сейчас вся планета живет за счет углеводородного производства, то есть на нефти и газе. Получение энергии происходит в основном за счет сжигания. Но сегодня уже существуют технологии, которые также разрабатываются и в России, позволяющие перейти от углеводородной цивилизации к водородной. Вторая подразумевает получение энергии исключительно от солнца.

Это получение энергии с помощью солнечных панелей, замена бензина водородом и переход на электрический транспорт.