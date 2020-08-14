Окулист рассказал, могут ли очки виртуальной реальности испортить зрение

Виртуальная реальность подступает со всех сторон, и уже сейчас VR-очки и приставки не кажутся нам чем-то необычным. Но не портит ли такой девайс наше зрение?

«Ридус» пообщался с офтальмохирургом, доктором медицинских наук, профессором Игорем Азнауряном, который рассказал, насколько безопасны такие технологии.

У виртуальных очков есть существенный недостаток: они вызывают повышенное напряжение наших глаз. Если это взрослый, здоровый человек, у которого все в порядке с глазами, то даже в этом случае допустимо использование VR-очков в течение ограниченного времени. Тогда это не приведет к каким-либо серьезным последствиям для глаз. Если же мы говорим о ребенке или о человеке, у которого уже есть проблемы со зрением, то к ношению таких очков нужно относиться с большой осторожностью, — пояснил «Ридусу» врач.

Офтальмолог рассказал, что длительное ношение очков виртуальной реальности вызовет так называемые астенопические жалобы, которые возникают из-за напряжения аккомодации. Аккомодация — это способность глаза фокусироваться на разных расстояниях, конкретно — на близком.

В жизни мы можем ощущать это и без использования 3D-очков, когда, например, очень долго работаем за компьютером, отчего потом возникают головные боли или к вечеру ухудшается зрение. Это и есть так называемые астенопические жалобы.

Так вот, VR-очки вызывают их значительно быстрее, чем монитор компьютера. А если очками долго пользуется человек, например, с астигматизмом, то эффект будет еще неприятнее и наступит гораздо быстрее.

VR-очки детям не игрушка

У ребенка зрительная система еще не развита, и такая избыточная зрительная нагрузка, как ношение VR-очков, может приводить к прогрессированию болезней, в том числе близорукости. Близорукость — как раз то заболевание, которое вызвано повышенной, избыточной нагрузкой на детское зрение на близком расстоянии.

Чем больше нагрузка вблизи, тем быстрее растет близорукость, тем раньше она появляется, тем больших цифр она достигает. Очки виртуальной реальности очень сильно этому способствуют, и потому нежелательно, чтобы ими пользовались дети с близорукостью или дети, у которых есть наследственная предрасположенность к близорукости.

Если же у ребенка косоглазие, то очки виртуальной реальности его едва ли заинтересуют, так как он не получит желаемого 3D-эффекта: для этого необходимо полноценное бинокулярное зрение, то есть зрение двумя глазами.

Нет абсолютно ничего страшного в том, что с годами эти очки станут таким же привычным предметом обихода, как солнечные очки или пульт от телевизора. Но прежде чем их надеть, проконсультируйтесь с офтальмологом. VR-очки не принесут никакого вреда, если их используют взрослые в течение пятнадцати минут, а потом делают перерыв. Чем дольше перерыв, тем лучше. Это, конечно, расстроит поклонников VR-игр, но зато сохранит хорошее зрение, без которого и виртуальность будет не в радость, — рассказал «Ридусу» профессор Азнаурян.

Виртуальное будущее

Виртуальные очки — прекрасное изобретение, причем это отнюдь не бесполезная игрушка. Например, первыми его потенциал увидели дизайнеры и архитекторы: VR-очки позволяют сразу увидеть, как будет выглядеть дом или комната после ремонта, перепланировки и т. д.

Еще виртуальные очки используются в качестве методического материала для обучения врачей-офтальмологов. Так они могут в режиме 3D посмотреть своими глазами, как видят наш мир пациенты с проблемами со зрением.

Глубокое осознание тех трудностей, с которыми каждый день борется пациент, помогает врачу точнее понять его потребности и назначить лечение.