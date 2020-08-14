Дегтярев принял участие в совещании с Мишустиным по газификации ДФО

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока. В заседании принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В ходе совещания Мишустин поручил до конца года года проанализировать и утвердить новые программы газификации регионов ДФО. По его словам, «развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей».

Несмотря на колоссальные запасы природного газа, 2/3 теплоэлектростанций на Дальнем Востоке до сих пор работают на угле. Уровень газификации здесь заметно ниже среднероссийских показателей. Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для нормальной жизни людей. Запуск новых перспективных проектов — то, что мы ожидаем от ДФО, в том числе в рамках территорий опережающего развития, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он предупредил, что относительно энерготарифов «никаких резких скачков в платежах за электричество быть не должно».

Михаил Дегтярев в свою очередь поблагодарил премьер-министра России и Министерство энергетики за содействие в реализации проектов по газификации на территории Хабаровского края. Еще врио губернатора обратил внимание на ситуацию с газопроводом «Октябрьский — Комсомольск-на-Амуре», один из участков которого с 2025 года должен быть законсервирован. Дегтярев предложил передать этот участок в ведение «Газпрома», так как именно этой компании предстоит заниматься переподключением потребителей на российский газ.

«Ранее данный участок газопровода выпал из поля зрения и в программах развития системы газификации не участвовал. Это ставило под угрозу газоснабжение двух ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре, одной ТЭЦ в Амурске, а также ряда предприятий Комсомольска-на-Амуре, в том числе оборонного комплекса, которые выполняют крупный госзаказ», — заключил Дегтярёв.

