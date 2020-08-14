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Рацион питания каждого девятого ребенка на 45% состоит из фастфуда

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Согласно результатам опроса, проведенного американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более трети детей в США едят ежедневно фастфуд. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития ожирения, диабета и других хронических заболеваний.

У грудного ребенка не может развиться ожирение, так как материнское молоко — это сбалансированный и полноценный продукт. А вот после перехода на смешанное питание или полностью «взрослый стол» могут начаться проблемы, если не контролировать то, что ребенок ест. Также важно понимать, кто следит за питанием ребенка, так как у наших бабушек немного иное представление о питании. Не нужно зацикливаться на цифрах веса ребенка, однако периодически заглядывать в таблицу индекса массы тела (ИМТ) необходимо. Если видите, что показатели явно превышают норму, то обратитесь с этим вопросом к педиатру, чтобы он подобрал правильный рацион питания, — рассказала «Ридусу» врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова.

Тем не менее фастфуд продолжает присутствовать в рационе многих детей. Особенно это касается США, где картошка фри и гамбургер — это часть американского рациона питания. В рамках нового исследования ученые проанализировали данные, собранные в рамках большого национального исследования, которое включало в себя анкетирование и оценку здоровья примерно 5000 человек.

Во время эксперимента добровольцы проходили собеседование, во время которого описывали свои пищевые привычки или рацион питания своих маленьких детей. Закуски или блюда, купленные в ресторанах быстрого питания, были классифицированы как фастфуд.

Используя данные, собранные в период с 2015 по 2018 год, специалисты обнаружили, что в среднем молодые люди в возрасте от 2 до 19 лет получают около 14% своих ежедневных калорий из фастфуда.

А рацион примерно каждого девятого ребенка состоит на 45% из фастфуда. По сравнению с прошлыми годами наблюдается явное увеличение спроса на вредную пищу среди детей и подростков.

Данные, собранные в период с 2009 по 2010 год, свидетельствуют о том, что в то время дети получали чуть менее 11% своих ежедневных калорий из фастфуда.

Потребление фаст-фуда может иметь долгосрочные последствия для здоровья детей. Прошлые исследования показывают, что дети, которые едят больше фаст-фуда, имеют больше жира и сахара в своем рационе и чаще пьют калорийные сладкие напитки. Они также подвергаются большему риску ожирения в зрелом возрасте, — заключили исследователи.
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