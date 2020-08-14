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Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Белоруссии

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Министры иностранных дел стран Евросоюза 14 августа в ходе внеплановой видеоконференции обсудят ситуацию в Белоруссии и возможные совместные действия. На повестке дня будут вопросы санкций против Минска и активизация поддержки белорусской оппозиции.

Как пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, пока единого мнения в Евросоюзе по этим вопросам не выработали. К обсуждению санкционных мер, вероятно, приступят во время берлинской встречи глав МИД ЕС 27−28 августа. Сейчас министры могут поручить внешнеполитической службе подготовить соответствующие предложения.

Инициаторами проведения внеплановой видеоконференции стали Польша и Литва. Изначально они настаивали на созыве экстренного заседания глав государств и правительств Евросоюза по Белоруссии, но большинство европейских стран инициативу не поддержали.

Пока предложение о введении санкций поддержали представители руководства Литвы, Польши, Германии, Австрии и Швеции. Однако для принятия решения необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза. По данным Reuters, против выступает Венгрия.

Дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что персональные санкции могут ввести против высшего руководства Белоруссии, включая президента Лукашенко и глав силовых ведомств, «ответственных за внутренние репрессии». Минск такими мерами удивить трудно, они уже действовали с 2004 по 2016 год.

«У нас длительное время действовал режим запретительных мер в отношении руководства Белоруссии и его окружения, введенный за нарушение принципов демократии и прав человека. Этот формат может быть возобновлен», — цитирует ТАСС слова источника.

Лицам, попавшим в «черный список», запретят въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморозят.

Европейский союз довольно категорично высказался о выборах президента Белоруссии, назвав их «несвободными и нечестными». В Брюсселе потребовали «представить точные результаты подсчета голосов», прекратить применение силы против протестующих и освободить всех задержанных.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что для развития отношений с Минском «политический режим в Белоруссии должен измениться». Как далеко должны зайти «изменения», он не пояснил.

В начале века на территории Белоруссии исчезли два оппозиционера, что в 2004 году стало причиной введения первых санкций. В декабре 2010 года Минск провел президентские выборы «с нарушениями стандартов», и ограничительные меры были усилены. Одной из причин назывались нарушения прав человека.

Также о санкциях против Белоруссии задумались в Соединенных Штатах. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео во время визита в Прагу.

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