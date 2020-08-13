Власти Финляндии резко поменяли отношение к маскам после всплеска эпидемии

Власти Финляндии объявили сегодня, 13 августа, что с этого дня ношение масок в общественных местах и транспорте будет обязательным. Интересно, что последние несколько месяцев финские органы здравоохранения убеждали местных жителей в бесполезности масок и перчаток.

Так, Мика Салминен, директор по безопасности здравоохранения Финляндии, ранее заявлял, что нет никаких доказательств эффективности этой меры защиты. Однако после недавнего роста количества заболевших местные власти поменяли свое мнение.

Во время последнего выступления Салминен заявил, что доказательства эффективности масок не особенно сильны, но даже это сейчас поможет в борьбе со второй волной коронавируса.

Напомним, что в начале лета в Финляндии наблюдался лишь небольшой рост заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами. А за последние две недели было зарегистрировано 219 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Однако, по данным ВОЗ, в стране по-прежнему отмечается один из самых низких показателей заболеваемости в Европе. Ранее во время пандемии финские органы здравоохранения отвергли идею политики масок, настаивая на том, что ношение защитных масок на лице может фактически усугубить распространение вируса, если с ними обращаться неправильно.

Хотя новые финские рекомендации по ношению масок и не являются обязательными, они гласят, что маски следует надевать в общественном транспорте, во время поездок в поликлинику, если вы чувствуете себя не очень хорошо, а также в других ситуациях, когда невозможно избежать тесного контакта с окружающими.

Эти правила не распространяются на лиц моложе 15 лет, а также в тех районах страны, где за последние две недели не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Например, коронавирус уже несколько недель не регистрировался в сельской местности вдоль российской границы.

Местные власти организуют бесплатную раздачу масок тем, кто не может себе их позволить. Также с понедельника, 10 августа, в стране началось обязательное тестирование на коронавирус в некоторых аэропортах и портах.

Если человек отказывается сдавать тест, ему будет назначен штраф, а также его отправят на 14-дневный карантин. Если изоляция будет нарушена, то человеку грозит тюремный срок.