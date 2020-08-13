Прием омега-3 помогает бороться с агрессией и тревожностью

Новое исследование ученых-психологов из Университета Дерби и Ноттингемского университета Трента показало еще одну необходимость приема жирных кислот омега-3. В настоящее время существует не так много БАДов, которые можно безопасно принимать без назначения врача, однако омега-3 практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний, поэтому она рекомендована к приему почти всем здоровым людям.

Минимальная норма потребления жиров омега-3 для взрослых и детей составляет примерно 0,25 г (250 мг) в сутки, оптимальная для здоровья — примерно 1—1,5 г (1000—1500 мг). В зависимости от производителя рыбьего жира это, как правило, 1—2 капсулы в день.



Прием омеги-3 важен для здорового функционирования мозга. Помимо БАДов, омегу-3 можно получить из продуктов питания, например, жирной морской рыбы, морепродуктов, семен льна и яиц. Если в вашем рационе питания редко встречаются эти продукты, то восполнить дефицит можно с помощью витаминов.

Недостаточное потребление жирных кислот связано с рядом психических заболеваний у взрослых и детей, включая депрессию, агрессивное поведение, гиперактивность.



В ходе исследования ученые изучили, как прием омеги-3 влияет на восприятие человеком различных стрессовых ситуаций. Участники исследования сначала заполнили анкеты, в которых рассказали о своем рационе питания, а также оценили свою склонность к агрессивному поведению и депрессии.

Затем с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) ученые измеряли активность мозга добровольцев, пока им показывали лица на экране компьютера. Если лицо было угрожающим, они должны были ответить нажатием кнопки на клавиатуре компьютера, имитируя «атаку».

Также участники отмечали, когда чувствуют чрезмерную злость или сострадание к человеку на фотографии.

Используя ЭЭГ, мы показали, что контроль за эмоциональным поведением требует от участников активации лобных областей мозга. Люди, которые лучше всего контролировали свои эмоции, регулярно принимали омега-з — жирные кислоты или имели диету, богатую морепродуктами. Прием омеги-3 важен для эмоционального равновесия. Возможно, что пищевые добавки могут быть эффективны при определенных типах антисоциальных расстройств личности, которые особенно характеризуются агрессивным поведением, — заключили ученые.

Также прием омеги-3 будет не лишним, если вы часто находитесь в стрессовых ситуациях. Это поможет держать негативные эмоции под контролем, считают ученые.