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В Минске задержали изготовителей «коктейлей Молотова»

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© Википедия

© Википедия

Белорусские правоохранительные органы вечером 12 августа задержали в Минске двух молодых людей, которые разливали в бутылки зажигательную смесь. Изготовителям «коктейлей Молотова» нет и 20 лет. МВД Белоруссии опубликовало видеозапись «беседы» с одним из потенциальных террористов.

Как заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, молодых людей 18 и 19 лет задержали на улице Якубовского сотрудники ОМОН. Парни наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в их пакетах нашли десятилитровую канистру с бензином и емкость с растительным маслом. Технологию «террористы» раздобыли в Telegram-канале.

«Поджигатели» отправились на ближайшую автозаправочную станцию за бензином, а затем — на автостоянку за пустыми бутылками. Там же хотели испытать «коктейли», но помешали силовики.

Свою продукцию молодые люди планировали использовать на массовых мероприятиях. Бутылки должны были полететь в сотрудников правоохранительных органов.

Обоих парней доставили в милицейское управление. Им грозит уголовное преследование за участие в массовых беспорядках. Один из молодых людей — безработный, второй — работает на стройке.

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