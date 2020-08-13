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«Последний эфир»: несколько ведущих белорусского ТВ ушли с работы

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© Telegram

© Telegram

Не только отдельные сотрудники силовых ведомств Белоруссии, но и ведущие ряда программ местного телевидения ушли с работы в знак протеста против происходящего в стране после президентских выборов. В своих заявлениях они подчеркивают, что приняли решение об увольнении самостоятельно. Причиной тому стали насилие и жестокость со стороны власти по отношению к собственному народу.

«Я никогда бы даже в самом страшном сне не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей», — заявил в своем видеообращении ведущий военной программы «Арсенал» канала «Беларусь 1» Владимир Бурко.

Человек, долгое время являвшийся «лицом Министерства обороны Белоруссии», призвал военных «одуматься, пока не поздно».

Известный ведущий телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин заявил, что теперь «ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались».

«Что стало с моей Беларусью? …Я решил, что мой сегодняшний̆ эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь», — написал он в Instagram.

Коллега Перлина — еще один ведущий программы «Макаёнка, 9», комик Андрей Макаёнок — также принял решение покинуть телеканал собственному желанию.

Написала заявление об уходе и популярная ведущая белорусского государственного телеканала ОНТ Ольга Богатыревич. Фотографию документа она опубликовала в Instagram.

«Нас мало, но мы есть!» — подчеркнула Богатыревич.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились десятки видеозаписей и сообщений о том, как со своей формой и работой расстаются белорусские силовики, которые не хотят воевать со своим народом. Они осуждают жестокость коллег и отказываются «выполнять преступные приказы».

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