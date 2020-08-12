найти ×
   
  • USD
    73.24
  • EUR
    85.96
СохранитьСохранено0
×

101255

Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины против COVID-19

Small a73d41983d

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили проблему обострения обстановки на государственной границе Азербайджана и Армении, а также уделили внимание актуальным темам двусторонней повестки дня.

«Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление партнерства двух стран во всех областях. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины против COVID-19, отметили в пресс-службе.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Накануне Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Приведут ли пандемия и депрессия к новой войне
7141468читать позжечитаю позже
История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
19019356читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

5711637читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

1995148806читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM