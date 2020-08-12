Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины против COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили проблему обострения обстановки на государственной границе Азербайджана и Армении, а также уделили внимание актуальным темам двусторонней повестки дня.

«Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление партнерства двух стран во всех областях. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины против COVID-19, отметили в пресс-службе.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Накануне Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.