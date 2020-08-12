найти ×
   
  • USD
    73.24
  • EUR
    85.96
СохранитьСохранено0
×

-103443

В США обстреляли военный вертолет

Small a73d41983d
© F.E. Warren Air Force Base

© F.E. Warren Air Force Base

Неизвестные обстреляли 10 августа боевой вертолет UH-1N Huey ВВС США в небе над штатом Вирджиния. Один из пилотов получил небольшие повреждения. Расследование обстоятельств инцидента взяло на себя ФБР, сообщил сайт ABC News.

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет и находился на высоте около 300 метров, когда по нему выстрелили с земли. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку на аэродроме Манассас. В фюзеляже обнаружили пулю.

Один из пилотов получил медицинскую помощь в местном госпитале. Его здоровью ничто не угрожает.

ФБР рассматривает две версии: умышленная стрельба по вертолету или случайное попадание. Любопытно, что авиаотряд, в который входит данное воздушное судно, часто используется для перевозки первых лиц государства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Спорт
А нужен ли России такой футбол
26238520читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
40017665читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1995148806читать позжечитаю позже

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети13 декабря 2019

Особенно в восторге от него дети.

43634538читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM