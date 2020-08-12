В США обстреляли военный вертолет

Неизвестные обстреляли 10 августа боевой вертолет UH-1N Huey ВВС США в небе над штатом Вирджиния. Один из пилотов получил небольшие повреждения. Расследование обстоятельств инцидента взяло на себя ФБР, сообщил сайт ABC News.

Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет и находился на высоте около 300 метров, когда по нему выстрелили с земли. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку на аэродроме Манассас. В фюзеляже обнаружили пулю.

Один из пилотов получил медицинскую помощь в местном госпитале. Его здоровью ничто не угрожает.

ФБР рассматривает две версии: умышленная стрельба по вертолету или случайное попадание. Любопытно, что авиаотряд, в который входит данное воздушное судно, часто используется для перевозки первых лиц государства.

