Эксперт: грядущие в сентябре выборы станут более конкурентными

Предстоящий в сентябре единый день голосования обещает быть куда более конкурентным, чем предыдущие выборы в регионах. К такому выводу пришли участники круглого стола «ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии», который проходил на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, причиной этому могла стать как пандемия коронавируса, благодаря которой общество успело соскучиться по электоральной активности, так и желание политических сил подготовиться к выборам в Госдуму, запланированным на следующий год.

«С одной стороны, общество после вот этой всей пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической жизни: хочется быстрее выйти в нормальную зону функционирования. С другой стороны, действительно, предстоящая кампания в следующем году в Госдуму подталкивает некоторые партии к активному участию в предстоящих выборах с целью получить определенное представительство в региональных парламентах, чтобы, например, облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее», — сказал Мартынов.

Эксперт полагает, что организаторы выборов в этом году стали более внимательно относиться к кандидатам и партиям, желающим принять участие в избирательной гонке. Данное отношение, считает Алексей Мартынов, «приобретает характер заботы».

К примеру, в Костромской области коммунисты провели с нарушениями конференцию, а потом принесли документы в избирком. Раньше к ситуации отнеслись бы формально: принес документы, сдал и сдал, потом за день посмотрели и все, ребята, до свидания. Но на этот раз избирком попросил исправить недочеты и провести конференцию еще раз. В итоге все зарегистрированы, — отметил Мартынов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, в свою очередь, заявил, что сегодня граждане ожидают от власти повышения качества жизни, экономической и социальной зашиты, а также ответственности.



«Мы встречаемся каждый год и говорим: „Запрос на конкретные результаты“. Если говорить про сейчас, то это актуально как никогда, не так, как это было в начале года, и не так, как это было в прошлом году», — подчеркнул Потуремский.

В единый день голосования 13 сентября в четырех регионах страны пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах выберут губернаторов, еще в 11 регионах будут выбирать депутатов областных парламентов. Муниципальные выборы пройдут в 33 регионах страны.