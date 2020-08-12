Врач назвал проблему, которая чаще всего ведет к прерыванию беременности

При подготовке к беременности и во время ее протекания женщины, как правило, ответственно подходят к вопросу своего здоровья. Прислушиваясь к рассказам знакомых или читая статьи и форумы в интернете, некоторые женщины, напуганные историями о выкидышах, невольно начинают задумываться о посещении гемостазиолога.

«Ридус» пообщался с терапевтом-гемостазиологом Лидией Олеговной Бузян, которая подтвердила, что нарушения свертывания крови часто могут приводить к опасным осложнениям у беременных.

Один из показателей, отражающих риски нарушений свертывания крови и осложнений беременности, рекомендуется сдавать абсолютно всем, кто осознанно подходит к планированию. Это анализ крови на гомоцистеин. Он сдается строго натощак в любой день цикла. Повышение уровня гомоцистеина в крови более 8 мкмоль/л требует коррекции до того, как наступит беременность, так как молекулы гомоцистеина в больших концентрациях токсичны для клеток плаценты и могут мешать ей развиваться, приводя к остановке развития эмбриона, — пояснила «Ридусу» Бузян.

Нарушение свертываемости крови — это проблема не только беременных. Поэтому вам обязательно нужно получить рекомендации гемостазиолога, если у вас когда-либо были инсульты, инфаркты, тромбозы сосудов (любых).

Для женщин мониторинг этого анализа актуален, если в прошлом были потери беременности на сроке до и более десяти недель, неудачные переносы эмбриона хорошего качества в программе ЭКО (два и более), а также беременности, осложненные нарушением кровотока, задержкой роста плода, отслойкой плаценты, повышением давления.