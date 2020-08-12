Врач назвал проблему, которая чаще всего ведет к прерыванию беременности
- 12 августа 2020, 12:43
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
При подготовке к беременности и во время ее протекания женщины, как правило, ответственно подходят к вопросу своего здоровья. Прислушиваясь к рассказам знакомых или читая статьи и форумы в интернете, некоторые женщины, напуганные историями о выкидышах, невольно начинают задумываться о посещении гемостазиолога.
«Ридус» пообщался с терапевтом-гемостазиологом Лидией Олеговной Бузян, которая подтвердила, что нарушения свертывания крови часто могут приводить к опасным осложнениям у беременных.
Один из показателей, отражающих риски нарушений свертывания крови и осложнений беременности, рекомендуется сдавать абсолютно всем, кто осознанно подходит к планированию. Это анализ крови на гомоцистеин. Он сдается строго натощак в любой день цикла. Повышение уровня гомоцистеина в крови более 8 мкмоль/л требует коррекции до того, как наступит беременность, так как молекулы гомоцистеина в больших концентрациях токсичны для клеток плаценты и могут мешать ей развиваться, приводя к остановке развития эмбриона, — пояснила «Ридусу» Бузян.
Нарушение свертываемости крови — это проблема не только беременных. Поэтому вам обязательно нужно получить рекомендации гемостазиолога, если у вас когда-либо были инсульты, инфаркты, тромбозы сосудов (любых).
Для женщин мониторинг этого анализа актуален, если в прошлом были потери беременности на сроке до и более десяти недель, неудачные переносы эмбриона хорошего качества в программе ЭКО (два и более), а также беременности, осложненные нарушением кровотока, задержкой роста плода, отслойкой плаценты, повышением давления.
Кроме того, к группе высокого риска по развитию нарушений свертывания крови во время беременности и, соответственно, появлению связанных с ними осложнений, относятся женщины, имеющие ожирение, сахарный диабет, артериальную гипертензию, волчанку и другие заболевания, — рассказала гемостазиолог.
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