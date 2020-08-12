Грядут проверки: ВОЗ заинтересовалась российской вакциной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что для одобрения вакцины-кандидата от COVID-19 потребуется тщательный анализ данных о безопасности и проверка вакцины.

Об этом специалисты ВОЗ заговорили после того, как во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, которая одобрила вакцину, обеспечивающую устойчивый иммунитет против нового коронавируса.

Мы находимся в тесном контакте с российскими органами здравоохранения, и в настоящее время ведутся дискуссии относительно возможной предварительной квалификации вакцины. Предварительная квалификация любой вакцины включает в себя тщательный обзор и оценку всех необходимых данных о безопасности и эффективности, — заявили представители ВОЗ.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» была разработана научно-исследовательским институтом имени Гамалеи в координации с Министерством обороны страны.

Согласно опубликованному во вторник обзору ВОЗ, в настоящее время во всем мире ведется работа в общей сложности над 168 вакцинами-кандидатами. Из них 28 прошли различные стадии тестирования на людях, а шесть достигли третьей фазы клинических испытаний.

Российская вакцина, которая входит в число 28 вакцин-кандидатов, указана только как находящаяся в первой фазе. Это подтвердил «Ридусу» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Регистрация вакцины не говорит о том, что она будет завтра запущена, и начнется массовая вакцинация. Это было сделано для дополнительного привлечения внимания к вакцине, возможно, для получения поддержки. Безусловно, можно сказать, что вакцина разрабатывается компетентными специалистами и что она хорошо себя проявила на испытаниях на людях и животных. Но нужна третья, заключительная, фаза испытаний, после которой можно будет сказать, что вакцина полностью безопасна и эффективна, — прокомментировал «Ридусу» Альтштейн.

Как сообщают представители Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует проект по созданию «Спутник V», третья фаза испытаний не заставит себя долго ждать.

Они начнутся уже сегодня, 12 августа. Начало промышленного производства вакцины ожидается с сентября, при этом уже 20 стран предварительно заказали более миллиарда доз.

Напомним, что для массовой вакцинации ВОЗ должна полностью одобрить вакцину-кандидат и выдать ей сертификат квалификации — своего рода штамп качества.